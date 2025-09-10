1:e servis till STF Grövelsjön Fjällstation
Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag / Servitörsjobb / Älvdalen Visa alla servitörsjobb i Älvdalen
2025-09-10
, Härjedalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag i Älvdalen
, Kiruna
eller i hela Sverige
Svenska Turistföreningen driver sju fjällstationer STF Grövelsjön Fjällstation är Svenska Turistföreningens sydligaste fjällanläggning, belägen i Dalarna på gränsen till Norge och Härjedalen. Den ursprungliga fjällstationen byggdes 1937, 816 m ö h och har en vidunderlig utsikt över de Norska fjällen. STF Grövelsjön har över 150 bäddar i 65 rum, matsal för 150 gäster, butik och sportuthyrning
Nu söker vi 1:e servis till STF Grövelsjön Fjällstation
Att arbeta på en fjällstation är ingen dag sig lik. Som 1:e Servis kommer du vara en viktig del till att varje gäst får en minnesvärd helhetsupplevelse från fjällstationen. Hos oss får du ta ett stort ansvar att införliva gästens upplevelse. Livet på en fjällstation är varierande, spännande och lärorikt, precis som en dag på fjället kan vara. I gruppen stöttar vi varandra och hjälper till i andra delar på fjällstationen om det behövs. Våra värdeord omtänksam, nyfiken, äkta, professionell och engagerad genomsyrar hela vår organisation och arbetssätt. Vilt, ekologiskt och närproducerat är viktiga val för oss och vår restaurang är KRAV-certifierad. Vi vill förmedla den lokala matkulturen från fjället och låta samiska, norska och Älvdalska smaker slåss om en plats på vår meny.
Vad innebär rollen som 1:e Servis?
Planera, organisera och leda den dagliga driften i matsalen
Servera mat till fjällstationens gäster i restaurangen
Välkomna gäster och presentera menyer
Tätt samarbete med köket
Stötta upp fjällstationen i andra övriga uppgifter
Vem är du?
En naturlig ledare med förmåga att skapa trygghet i arbetsgruppen
Är intresserad och kunnig av mat och dryck i kombination
Uppskattar ordning och reda och är snabblärd
Lagspelare som älskar att samarbeta
Tar ett stort ansvar över dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet
Goda kunskaper inom svenska och engelska
Du brinner för att ge god service med vilja och förmåga att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor. Vi värdesätter ditt driv, din kommunikationsförmåga och din förmåga att skapa de bästa förutsättningarna till gästmöten som går hand i hand med STF värdeord omtänksam, nyfiken, äkta, professionell och engagerad.
Information om tjänsten
Anställningsform säsong
100% mellan 2025-12-15 - 2026-04-19
Arbetstiden följer verksamheternas öppettider och är förlagd till såväl vardagar som helger, dagtid som kvällstid.
Lön enligt kollektivavtal Visita/HRF, Turistsupplementet
Kostavdrag enligt kollektivavtal
Vad erbjuder vi?
Personalboende mot hyresavdrag tillsammans med kollegor på fjällstationen
En fritid med fjället precis utanför dörren
Utvecklingsmöjligheter inom STF
Erfarenhet från besöksnäringen
Läs mer om Grövelsjön här.
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag
(org.nr 556415-4259), https://www.svenskaturistforeningen.se Arbetsplats
Svenska Turistföreningen Kontakt
Ewa Majing ewa.majing@stfturist.se Jobbnummer
9503065