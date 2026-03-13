1:e kock 100% Örnens kök
Tingsryds kommun, Tekniska förvaltningen / Storhushållsföreståndarjobb / Tingsryd Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Tingsryd
2026-03-13
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Tekniska förvaltningen i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Är du en engagerad och erfaren kock som vill bidra till goda måltidsupplevelser för våra gäster?
Nu söker vi en 1:e kock till köket på Örnen i Tingsryd. Tjänsten är placerad inom Måltidsavdelningen i Tingsryds kommun, som finns på sju orter med åtta tillagningskök och fyra mottagningskök.Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Vi lagar all mat från grunden med råvaror av hög kvalitet. Vår verksamhet är KRAV-certifierad, och vi arbetar aktivt med svenska råvaror, hållbarhet och minskat matsvinn. Vi strävar efter att öka andelen ekologiska livsmedel och använder gärna närproducerade råvaror i säsong.
Vår värdegrund präglas av Delaktighet, Respekt, Ansvar och Engagemang - och det genomsyrar hela vårt arbetssätt.Om tjänsten
Som 1:e kock ansvarar du för den dagliga driften i köket. I rollen ingår bland annat:
• Schemaplanering
• Inköp
• Daglig samverkan och service mot gäster och kunder
• Matlagning och salladsberedning
• Servering
• Disk och städ
• Egenkontroll
• Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter inom storkök
Vi värdesätter nytänkande och utvecklingsvilja och erbjuder möjligheter till kompetensutveckling för dig som vill växa vidare i yrket.
Vi söker dig som:
• Har kockutbildning
• Har erfarenhet av arbete i kök, gärna inom storkök
• Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap (meriterande)
• Har god datorvana i M365
• Har kunskap i kostdatasystemet Mashie
• Kan laga och har kunskap om specialkost
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du en person som:
• Tar dig an både stora och små arbetsuppgifter med engagemang
• Är stresstålig och lösningsorienterad
• Är kreativ och har ett genuint intresse för matlagning och service
• Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Bitr. Måltidschef
Sara Dragestam sara.dragestam@tingsryd.se 0477 -441 03 Jobbnummer
9795051