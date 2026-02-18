1:a Servis - Sommarjobb Mellbystrand 2026
Fyra Tokers AB / Servitörsjobb / Laholm Visa alla servitörsjobb i Laholm
2026-02-18
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fyra Tokers AB i Laholm
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en entusiastisk och driven 1:a Servis för att stärka vårt team i sommar! Om du älskar att arbeta med människor och vill göra varje gästbesök till något speciellt, då är detta jobbet för dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda restaurangen och dina kollegor för att säkerställa att våra gäster får snabb och effektiv service av både mat och dryck - du är vår stjärna i strålkastarljuset!
Interagera med gäster för att skapa en välkomnande och trivsam atmosfär - ditt leende och din personlighet kommer att lysa upp deras dag!
Hålla serveringsområden rena och organiserade, samt se till att alla förnödenheter är på plats - en välfungerande restaurang är en lycklig restaurang!
Aktivt bidra till planering och genomförande av evenemangen i sommar - låt din kreativitet flöda!
Kvalifikationer och erfarenhet
Tidigare erfarenhet inom servering eller liknande servicebranscher - vi vill att du ska känna dig hemma i restaurangmiljön!
Förmåga att hantera stressiga situationer med ett jämnt humör - vi vet att sommaren kan vara hektisk, men vi litar på din förmåga att hålla stämningen hög!
Utmärkt muntlig kommunikationsförmåga - du kommer att vara en viktig länk mellan gäster, kök och bar.
Kunskap om livsmedelshygien och säkerhetsstandarder - säkerhet och kvalitet är alltid prioritet!Publiceringsdatum2026-02-18Dina personliga egenskaper
Energi och en positiv inställning i mötet med gäster - sprid glädje och omtanke med varje interaktion!
Flexibel och anpassningsbar till olika arbetsbelastningar och situationer - varje dag är ett nytt äventyr!
Förmåga att arbeta både självständigt och i team - vi är en familj som jobbar tillsammans för att göra varje dag fantastisk!
Fördelar med att arbeta hos oss
Hos oss får du chansen att kliva in i en spännande och dynamisk arbetsmiljö där din kreativitet och dina talanger verkligen får blomma! Du blir en del av vårt fantastiska team, där vi alla är som en stor familj. Här värdesätter vi varje individs insats och tillsammans strävar vi efter att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster. Så kom och gör skillnad - vi ser fram emot att ha kul tillsammans i sommar och överträffa gästernas förväntningar!
Vi söker dig som är redo att ta på dig en ny och spännande utmaning! Om du är redo att bli en del av vår glada familj och skapa oförglömliga sommarminnen för våra gäster, varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5849767-1849758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fyra Tokers AB
(org.nr 559021-4713), https://jobb.chilloutmellby.se
Kustvägen 40 (visa karta
)
312 60 MELLBYSTRAND Arbetsplats
Chill Out Mellbystrand Jobbnummer
9751102