1:a Omtanken i Karlskrona växer, vikarier eftersökes!
1:a Omtanken Karlskrona AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskrona
2026-01-23
Omtänksam och glad - stämmer det på dig?
Då kan du vara vår nya kollega och medarbetare! Företaget 1:a Omtanken startade här i Karlskrona den 1e februari 2022 och vi växer med full kraft. Nu växer vi igen, och har öppnat upp en ny grupp!
Målet med vår verksamhet är att ge alla äldre den bästa tänkbara omsorgen i sitt hem. Vår vision är att bli bäst i Sverige på hemtjänst och vi vill göra det genom att visa omtanke, trygghet, noggrannhet och tydlighet både ut mot kund och inom företaget. Vi bygger vår hemtjänst i mindre arbetsgrupper om 6 personer och nu söker vi efter vikarier. Vi vet att personalen är vår allra viktigaste resurs, och vi hoppas att du vill bli en av oss och bidra till vårt gemensamma växande!
Är du positiv och gillar att hitta lösningar?
Bryr du dig och har goda idéer?
Gillar du att vara del av en sammansvetsad grupp?
Då tror vi att du är en av våra blivande stjärnor!
För rätt person finns goda möjligheter till att utvecklas inom företaget eftersom vår verksamhet växer och behoven ständigt utvecklas. Vi har lika höga ambitioner för vår arbetsmiljö och trivsel som vi har för den tjänst vi levererar till våra kunder.
Till vikarie hos oss. Hos oss får du en grundlig introduktion till arbetet och de nödvändiga kurserna för att kunna utföra arbetet väl.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: lisa.mattisson@omtanken.care Arbetsgivare 1:a Omtanken Karlskrona AB
(org.nr 559294-1669)
371 50 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Lisa Mattisson lisa.mattisson@omtanken.care 0455386730 Jobbnummer
9700835