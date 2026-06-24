1:a linjens till chef BB/gyn, Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-06-24
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vi söker en 1:a linjechef till vår sammanslagna BB/gyn-avdelning, med inriktning mot gynekologi. Som första linjechef inom Kvinnoklinikens 24/7-verksamhet ingår du i ett team med fyra 1:a linjechefer, dessa fyra chefer har ett tätt samarbete för att främja enhetliga arbetssätt inom kvinnosjukvården. Vi strävar också efter bred kompetens hos våra medarbetare för att använda våra resurser där de behövs som mest, då vår verksamhet är dynamisk.
Kvinnokliniken består av: 24/7-verksamhet; förlossning och BB/gynavdelning, samt öppenvårdsverksamhet; BB-mottagning, postpartummottagning, specialistmödravård, gynekologisk mottagning i Falun och Mora samt kuratorsverksamhet. Vi utför gynekologiska operationer på C-op, DKF samt på våra gynekologiska mottagningar. Totalt arbetar ca 270 personer inom kvinnosjukvården. Det föds ca 2300 barn/år i Falun. Kvinnokliniken i Dalarna är en välfungerande klinik med god bemanning, gott samarbete mellan professioner och en hög medicinsk kompetens med fina resultat i nationella jämförelser.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som första linjens chef ingår du i Kvinnoklinikens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och övriga chefer inom verksamheten. Du blir även en del av chefsgruppen för förlossning, BB och gynekologi, där fyra första linjens chefer arbetar i ett nära samarbete där ledarskapet bygger på gemensamt ansvarstagande för verksamheten, arbetsmiljö, ekonomi och utveckling samtidigt som varje chef har egna ansvars- och fokusområden
I denna roll ligger fokus på den gynekologiska delen av vår 24/7-vård. I denna ingår chefskap över vårdavdelningsarbete, cytostatika- och jourverksamhet samt operationsplanering.
Rollen kräver god förmåga att leda i förändring, skapa engagemang och bygga samarbete över verksamhetsgränser och mellan olika professioner. Du behöver trivas i ett ledarskap som präglas av dialog, tillit och ett nära samarbete med chefskollegor för att tillsammans driva verksamheten framåt.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av arbetsledning, samordning eller annan ledande funktion
Meriterande:
Barnmorskeutbildning
Erfarenhet av BB/gyn- eller annan kvinnosjukvård
Erfarenhet av chefs- eller ledarskapsarbete
För att lyckas i rollen ser vi att du:
har ett tryggt, tydligt och prestigelöst förhållningsätt i ledarskap och samarbete
har god samarbetsförmåga och trivs med att leda tillsammans med andra
skapar delaktighet, engagemang och tillit
har förmåga att se helheten samtidigt som du förstår verksamhetens vardagliga utmaningar
är utvecklingsorienterad och bidrar aktivt till förbättringsarbete
kan prioritera, skapa struktur och fatta beslut i en verksamhet med högt tempo
är lyhörd, modig och kommunikativ
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Bitr verksamhetschef
Karl Lindgren karl.lindgren@regiondalarna.se 023-492220 Jobbnummer
9977370