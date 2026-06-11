1:a linjens chef till Vårdcentral Hedemora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Administratörsjobb / Hedemora Visa alla administratörsjobb i Hedemora
2026-06-11
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Hedemora vårdcentral är en del av Region Dalarna och erbjuder primärvård till invånare i Hedemora kommun. Vi är en vårdcentral i utveckling, med tydligt fokus på kvalitet, kontinuitet och hållbara arbetssätt.
Vi har cirka 9 300 listade patienter och ingår i område Primärvård Södra tillsammans med Avesta och Långshyttans vårdcentraler, ungdomsmottagningar samt samtalsmottagningar för barn och unga.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Hedemora vårdcentral söker nu en 1:a linjens chef med en nyckelroll i att utveckla verksamheten och driva omställningen mot en god och nära vård.
Som 1:a linjens chef är du direkt underställd verksamhetschef och ingår, tillsammans med dina 1:a linjens chef-kollegor, i ledningsgruppen för område Primärvård Södra. Du delar personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar med en chefskollega på plats och rapporterar direkt till verksamhetschef.
Uppdraget innebär ett tidsbegränsat som chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och stabil chef som trivs med utmaningar och vill driva förbättringar i en verksamhet som ständigt utvecklas. Du är kommunikativ, har lätt för struktur och tycker om att vara en närvarande ledare. Uppdraget kräver att du kan arbeta självständigt och är trygg i att fatta och förankra beslut i linjen, du kan ta feedback och är bekväm med att stå kvar i obekväma situationer. Du leder dina medarbetare genom omställningen mot en god och nära vård och ser samverkan som en självklar del av vardagen - både internt och med våra samarbetspartners.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård (exempelvis sjuksköterska eller läkare)
Tidigare chefserfarenhet
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av förändringsarbete
Erfarenhet från primärvården
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Lindmo, Victoria Victoria.Lindmo@regiondalarna.se Jobbnummer
9959136