1:a linjens chef Kuratorsenheten Falun Ludvika
Region Dalarna / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2025-12-17
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Kuratorsenheterna är en del av den specialiserade hälso- och sjukvården. Vi bedriver psykoterapier, psykosocialt stöd och behandlingsarbete för patienter och anhöriga, samt ger råd och utbildning till vårdpersonal. Vi ansvarar även för handledning av hälso- och sjukvårdskuratorsstudenter samt socionomstudenter under verksamhetsförlagd utbildning.
1:a linjens chef Kuratorsenheten Falun LudvikaPubliceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad för patienter och närstående?
Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad avdelningschef till våra kuratorsenheter vid Falu- och Ludvika lasarett. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och skapa förutsättningar för en verksamhet med stor betydelse i hälso- och sjukvården.
Vi erbjuder:
En arbetsplats med starkt fokus på samverkan och utveckling
Möjlighet att påverka och forma framtidens kuratorsverksamhet
Ett nätverk av kompetenta kollegor inom hälso- och sjukvården
En dynamisk och engagerad ledningsgrupp
Som avdelningschef har du helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder ett team av kuratorer och en psykoterapeut som arbetar mot Falu- och Ludvika lasaretts kliniker. Rollen är både strategisk och operativ - tillsammans med dina medarbetare skapar du goda förutsättningar för utveckling, trivsel och kvalitet. Tillsammans med avdelningschefskollegor och verksamhetsutvecklare deltar du i Arbetsterapi och kuratorsenhetens ledningsgrupp som leds av verksamhetschef i ett länsperspektiv.
I uppdraget ingår även:
PKL-ansvar (psykologisk krisledning) i Falun, tillsammans med chefskollega
Deltagande i styrgrupp för stödgruppsverksamhet för barn i sorg, i samverkan med andra verksamheter
Aktiv medverkan i pågående utvecklingsarbete - vi står inför nya och spännande uppdrag
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har socionomexamen och formell chefsutbildning
Har förmåga att skapa engagemang, delaktighet och goda samverkansrelationer
Är en trygg och positiv ledare, gärna med kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet
Är kommunikativ, strukturerad och har förmåga att prioritera
Har körkort eftersom det förekommer resor i tjänstenSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter vid chefsrekrytering
Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Anna Samuelsson 023-490476 Jobbnummer
9650815