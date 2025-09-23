1:a linjens chef, avdelning 44, Kirurgen Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du intresserad av att inspirera, leda och bidra med visioner för framtiden? Vi söker nu en 1:a linjens chef till avdelning 44, kirurgkliniken i Mora.
Vår veckovårdsavdelning, avdelning 44, med 9 vårdplatser, är endast öppen måndag till fredag. Onkolog- och urologmottagningen är kopplade till denna avdelning. Kirurgkliniken på Mora lasarett består av två vårdavdelningar.
Uppdraget som 1:a linjens chef omfattar att leda, organisera och utveckla avdelningen, samt mottagningarna med dess medarbetare på ett sätt som gynnar patientsäkerheten och arbetsmiljön. Sedan många år har vi ett tätt samarbete mellan vårdavdelningarna, även på chefsnivå för ökad flexibilitet.
Som 1:a linjens chef ingår du i ledningsgruppen tillsammans med övriga 1:a linjens chefer på kliniken, under ledning av verksamhetschefen, som också är din närmaste chef. Tillsammans med övriga ledningsgruppen och våra medarbetare leder och driver du utvecklingen på kliniken mot våra uppställda mål och bidrar till en ekonomi i balans och en god arbetsmiljö.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen. Tillträde i början av 2026 eller enligt överenskommelse.
Som person ser vi gärna att du har en god förmåga att se helheten och att fatta och genomföra beslut. Därtill har du en personlig mognad som gör att du kan leda med integritet, mod och värme. Du måste ha en logistisk förmåga då stora delar av arbetet består av planering av olika aktiviteter inom enheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper där vi anser att det är viktigt att du som chef har social förmåga och kan kommunicera, delegera, motivera och leda ditt team.
Meriterande:
Högskoleutbildning
Tidigare chefs- och ledarskapserfarenhet
Månadslön
