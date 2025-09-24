19-årig tjej söker personlig assistent - Timvikarier dygn
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Jag är en 19-årig tjej som bor på Bolmsö med min familj. Då jag föddes med en cp-skada är jag i behov av lite extra stöttning i vardagen. Jag behöver hjälp med allt ifrån hygien till att du hjälper mig i det dagliga livet.
Egenskaper som är viktiga är; lyhördhet, respekt, öppenhet och pålitlighet.
Jag söker en öppensinnig person då jag är engagerad i både hbtq frågor och folks lika värde. Jag har bla föreläst om hur det är att leva med en funktionsvariation. Ska du trivas ihop med mig är det viktigt att du är öppen för olikheter. Jag är i början av min karriär så du som assistent kommer även att vara en hjälpande hand på jobbet. Viktigt att du kan ta plats när det behövs men framför allt att backa och låta mig ta plats.
Intressen som jag har är skidåkning, musik och film. Är ett stort fan av "Young Royals" och Omar Rydberg.
Du kommer att ingå i ett team så viktigt att du är en teamplayer och förstår att det är viktigt att hjälpas åt för att jag ska få ihop min vardag.
Hjälpmedel som förekommer är lift och rullstol.
Krav;
• Kvinna mellan 20-40
• Flytande svenska
• Erfarenhet av att jobba inom vården
• Körkort och bil
Passen är förlagda över dygnets alla timmar och även över kväll och helg. Passen kan variera men mestadels dygnspass.
Vi söker timvikarier! Arbetspassen är förlagda 9-9.
