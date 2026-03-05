16-åring i Sollentuna söker ny assistent
2026-03-05
Vi letar just nu efter ytterligare en assistent till en 16-årig kille som bor i Sollentuna. Arbetstiderna är förlagda främst till vardagar mellan 16 och 20 samt vissa helger.
Han behöver hjälp med alla aktiviteter i vardagen, hygien, förflyttningar och sondmatning samt att kommunicera med sin omgivning. Assistenterna jobbar efter skolan och är ofta hemma med familjen.
Vi söker en omtänksam, lugn och positiv person som är lyhörd och ansvarstagande. Det är viktigt att man har lätt för att samarbeta med andra och har ett professionellt förhållningssätt.
Den vi söker behöver tala bra svenska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet men det är meriterande med erfarenhet av arbete med personer som har någon form av funktionsnedsättning eller arbete inom vård och omsorg. Vi skulle vilja att den nya assistenten stannar med honom en längre tid.
Rekryteringen sker fortlöpande så tveka inte på att skicka in din ansökan.
