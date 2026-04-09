14 årig tjej söker assistenter på deltid
Jag är en glad och busig 14-årig tjej med epilepsi, intellektuell funktionsnedsättning & autism. Jag är nu på jakt efter en assistent som kan hänga med mig i vardagen, ge mig så goda förutsättningar som möjligt att leva ett meningsfullt och självständigt liv. Du kommer att finnas i min närvaro hela tiden för att jag ska kunna få ett väl fungerande liv och må bra och därför är det viktigt att vi trivs bra tillsammans.
Jag behöver hjälp med allt i vardagen, till exempel vid matsituationer, träning, personlig hygien och vid mina fritidsintressen. På fritiden tycker jag om att leka, busa och vara utomhus. Jag vill gärna hitta en assistent som jag kan åka på utflykter och äventyr med och som ser möjligheter där min funktionsnedsättning sätter gränser. Jag har ett fullspäckat schema med en massa roliga aktiviteter som tex, jag åker och badar, rider och hänger i stallet, spelar trummor, tävlar med min framerunning cykel, jag gillar även att bowla och musik är stora intressen för mig. Gillar när det är fart & fläkt i det jag gör.
Du kommer att arbeta ca 2-3 kvällar / vecka samt var 3:e helg på schema. Tjänsten är på ca 60 %
Jag bor ute på landet ca 20 minuter från Erikslunds shoppingcenter i Västerås. Så du behöver ha körkort och tillgång till bil för att ta dig hem till mig. När du och jag ska i väg på äventyr då tar vi mamma eller pappas bil.
Jag har inget eget talat språk men kommunicerar med min omgivning på en massa olika sätt, bland annat genom kroppsspråk, rörelser och tecken som stöd. Som min assistent behöver du vara nyfiken och ha en vilja att lära dig mitt sätt att kommunicera så att vi kan förstå varandra på bästa sätt. När vi gör det har vi ofta väldigt roligt tillsammans.
Du och jag kommer att hänga ihop i vått och torrt och vi kommer att utveckla en nära relation till varandra. Därför är det viktigt att personkemin stämmer och att vi trivs ihop. Jag tycker bäst om att leka och busa med tjejer, så jag vill gärna att du som söker är tjej.
För denna tjänst krävs det att du:
Ser detta uppdrag som långsiktigt
Är rökfri
Är simkunnig
Tål djur då det finns hund & kossor hemma hos mig
Tycker om lek & bus
Är lugn, trygg, tålmodig och inkännande
Har hög ansvarskänsla och är flexibel
Är arbetsvillig och lojal
Behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift
Har körkort och bil för att kunna ta dig hem till mig
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar, ca 60 % tjänst. Timanställning under introduktion.
Arbetstider: Vardagar 16.00-21.30 vissa onsdagar 12:00 till 21.30 (när jag åker och badar) och helger 08.00-21.00 ( var 3:e helg). Arbetstiderna kan förändras utifrån skollov och aktivitet jag ska på.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående med introduktion, tjänsten startar enligt överenskommelse
Krav: Du behöver ha ett giltigt polisregisterutdrag. En rekommendation är att du beställer ett polisregisterutdrag i samband med att du söker tjänsten. Du gör en ansökan med Bank ID på polisens hemsida och beställer det till Kivra. Du ansöker på polisens hemsida:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Arbete med barn med funktionsnedsättning omfattas av krav på registerkontroll enligt Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas som ett sista steg i rekryteringsprocessen innan en anställning kan bli aktuell.
Vi ser fram emot ditt personliga brev som vi lägger stor vikt vid i rekryteringen, berätta vem du är och varför du tror att du skulle passa i detta team. Komplettera sedan detta brev med ett CV.
Välkommen med din ansökan!
Hälsningar en glad 14 årig tjej
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
724 71 VÄSTMANLAND
För detta jobb krävs körkort.
Västmanland
Rekryterare
Liv Eriksson liv@assistansexperten.se 072-0927206
