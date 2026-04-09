12-stegsbehandlare till Rockesholm HVB
Ideella fören Skyddsvärnet-anno 1910 med firma S / Behandlingsassistentjobb / Örebro Visa alla behandlingsassistentjobb i Örebro
2026-04-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Skyddsvärnet-anno 1910 med firma S i Örebro
, Karlskoga
, Stockholm
, Hultsfred
, Göteborg
eller i hela Sverige
Om oss Skyddsvärnet - anno 1910 är en idéburen organisation som arbetar för att förebygga social utslagning genom professionella insatser som ger hjälp till självhjälp. Rockesholm HVB är en del av Skyddsvärnet - anno 1910 och erbjuder individanpassad vård och behandling i en trygg och lugn miljö för kvinnor och män från 18 år med beroendeproblematik och samsjuklighet. Vi finns i Grythyttan, sju mil nordväst om Örebro, och har sedan 1987 bedrivit heldygnsvård med 24 platser.
Arbetsbeskrivning - 12-stegsbehandlare Som 12-stegsbehandlare hos oss har du en central roll i att skapa en trygg, strukturerad och meningsfull behandling för våra klienter. Du arbetar både individuellt och i grupp utifrån 12-stegsmodellen, med fokus på tillfrisknande, ansvarstagande och långsiktig förändring.
Du möter klienter i olika skeden av sin förändringsprocess och ansvarar för att skapa en stabil och förtroendefull behandlingsrelation. I början av placeringen introducerar du klienten i verksamheten och behandlingsupplägget. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som utgår från uppdragsgivarens vårdplan och individens behov, vilken ni kontinuerligt följer upp och justerar.
I det dagliga arbetet leder du gruppbehandlingar och håller enskilda samtal där du vägleder klienten genom 12-stegsprogrammet. Du dokumenterar löpande behandlingsinsatser enligt gällande riktlinjer och säkerställer kvalitet i arbetet.
Du samverkar aktivt med socialtjänst och andra externa aktörer och bidrar till en helhetslösning kring klientens vård. Vid avslut eller övergång ansvarar du för att processen sker strukturerat och att dokumentationen är korrekt och fullständig.
Du är en närvarande och aktiv del av verksamheten och bidrar till en trygg och stödjande miljö där klienten ges förutsättningar att utvecklas.
Utbildning inom beroendevård, behandling eller annan relevant inriktning
Erfarenhet av arbete inom beroendevård, HVB eller öppenvård
God kännedom om och erfarenhet av 12-stegsprogrammet
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med ett etiskt förhållningssätt
Meriterande
Egen erfarenhet av tillfrisknande enligt 12-stegsprogrammet
Erfarenhet av dokumentationssystem och myndighetskontakter
Vi erbjuder
Vi erbjuder en professionell och engagerad arbetsmiljö där kvalitet, utveckling och evidensbaserat arbete står i fokus. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors liv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Omfattning: Heltid, 100%
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Placering: Grythyttan, Örebro län
Sista dag att ansöka är 31 maj 2026 Ansökningar hanteras löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7534497-1936801". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella fören Skyddsvärnet-anno 1910 med firma S
, https://gorskillnad.skyddsvarnet.se
712 95 (visa karta
)
712 95 GRYTHYTTAN Arbetsplats
Skyddsvärnet Jobbnummer
9844499