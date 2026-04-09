12-stegsbehandlare till Rockesholm HVB

Ideella fören Skyddsvärnet-anno 1910 med firma S / Behandlingsassistentjobb / Örebro
2026-04-09


Om oss Skyddsvärnet - anno 1910 är en idéburen organisation som arbetar för att förebygga social utslagning genom professionella insatser som ger hjälp till självhjälp. Rockesholm HVB är en del av Skyddsvärnet - anno 1910 och erbjuder individanpassad vård och behandling i en trygg och lugn miljö för kvinnor och män från 18 år med beroendeproblematik och samsjuklighet. Vi finns i Grythyttan, sju mil nordväst om Örebro, och har sedan 1987 bedrivit heldygnsvård med 24 platser.

Arbetsbeskrivning - 12-stegsbehandlare Som 12-stegsbehandlare hos oss har du en central roll i att skapa en trygg, strukturerad och meningsfull behandling för våra klienter. Du arbetar både individuellt och i grupp utifrån 12-stegsmodellen, med fokus på tillfrisknande, ansvarstagande och långsiktig förändring.
Du möter klienter i olika skeden av sin förändringsprocess och ansvarar för att skapa en stabil och förtroendefull behandlingsrelation. I början av placeringen introducerar du klienten i verksamheten och behandlingsupplägget. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som utgår från uppdragsgivarens vårdplan och individens behov, vilken ni kontinuerligt följer upp och justerar.
I det dagliga arbetet leder du gruppbehandlingar och håller enskilda samtal där du vägleder klienten genom 12-stegsprogrammet. Du dokumenterar löpande behandlingsinsatser enligt gällande riktlinjer och säkerställer kvalitet i arbetet.
Du samverkar aktivt med socialtjänst och andra externa aktörer och bidrar till en helhetslösning kring klientens vård. Vid avslut eller övergång ansvarar du för att processen sker strukturerat och att dokumentationen är korrekt och fullständig.
Du är en närvarande och aktiv del av verksamheten och bidrar till en trygg och stödjande miljö där klienten ges förutsättningar att utvecklas.

2026-04-09

Kvalifikationer
Utbildning inom beroendevård, behandling eller annan relevant inriktning

Erfarenhet av arbete inom beroendevård, HVB eller öppenvård

God kännedom om och erfarenhet av 12-stegsprogrammet

Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med ett etiskt förhållningssätt

Meriterande

Egen erfarenhet av tillfrisknande enligt 12-stegsprogrammet

Erfarenhet av dokumentationssystem och myndighetskontakter

Vi erbjuder
Vi erbjuder en professionell och engagerad arbetsmiljö där kvalitet, utveckling och evidensbaserat arbete står i fokus. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors liv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Omfattning: Heltid, 100%
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Placering: Grythyttan, Örebro län
Sista dag att ansöka är 31 maj 2026 Ansökningar hanteras löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Ideella fören Skyddsvärnet-anno 1910 med firma S
712 95 GRYTHYTTAN
712 95  GRYTHYTTAN

Skyddsvärnet

