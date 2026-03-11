12-årig kille på Södermalm söker avlösare 22 timmar per månad
2026-03-11
Jag behöver en avlösare som vill umgås med mig under eftermiddagar och helger. Jag vill att du ska vara tålmodig och lyhörd. Jag behöver struktur och tydlighet, har begränsad kommunikation och använder mig av bildstöd. Det är bra om du har erfarenhet av Autism. Jag kan få anfall ibland och då är det bra om du känner dig trygg att hantera det. Jag testar gärna gränser med nya personer, men om du bemöter mig med både bestämdhet och ödmjukhet så kommer vi att få kul tillsammans. Vi kan gå till biblioteket tillsammans och läsa böcker, fika, bygga lego eller gå till parken.
Om du vill bli min avlösare, skicka in CV och personligt brev där du berättar mer om dig själv.
Jag hoppas att vi hörs!
Som avlösare inom Bambi förväntas man kunna ta initiativ till pedagogiska samt stimulerande aktiviteter. Avlösarservice syftar till att avlasta anhöriga kring omvårdnaden av barnet med funktionsnedsättning och möjliggöra återhämtning.
Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av yrket men det är ett plus om du har erfarenhet av barn eller människor med funktionsnedsättningar. Som medarbetare på Bambi får du möjlighet till regelbunden kompetensutveckling och handledning då vi vill att du är trygg i din arbetsroll. Publiceringsdatum2026-03-11Ersättning
Individuell lönesättning. Timlön/månadslön. Kollektivavtal finns: KFO-Kommunal.
Du kommer även erbjudas introduktion, friskvård, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling. Tillträde
Enligt överenskommelse. Vi kallar löpande till intervju och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att bli anställd som avlösare eller ledsagare måste du ha ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
