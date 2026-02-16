12 PTP-psykologer till Psykiatri Sydväst
2026-02-16
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. http://psykiatrisydvast.se//
Psykosprogrammet har just övergått till den nystartade kliniken Psykosvård Stockholm.
Vi samarbetar dock vad gäller PTP-program tills vidare.
Kliniska PTP-tjänster (8 platser)
Psykosprogrammet (tillhör kliniken Psykosvård Stockholm): 1 PTP.
Personlighetsprogrammet: 1 PTP
OCD-programmet: 1 PTP
Bedömnings- och behandlingsenheten: 3 PTP
Neuropsykiatriska programmet/Dövpsykiatriprogrammet: 1 PTP (delad mellan mottagningarna)
OCD-programmet & Internetpsykiatri: 1 PTP (delad mellan mottagningarna)
Forskningsinriktade PTP-tjänster (4 platser)
Rücks forskargrupp & Bedömnings- och behandlingsenheten: 1 PTP
Kaldos forskargrupp & Affektiva mottagningen:1 PTP
Kaldos forskargrupp & Konsultenheten: 1 PTP
Kaldos forskargrupp med eventuell möjlighet att bli doktorand (kontakta viktor.kaldo@ki.se
vid intresse): 1 PTPPubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Gemensamt för alla PTP-tjänster är att du under handledning gör psykiatriska bedömningar, utredningar och bedriver psykologisk behandling. Det psykoterapeutiska behandlingsarbetet består främst av KBT. På Personlighetsprogrammet är placeringen i ett team som arbetar med strukturerad klinisk behandling (SKB)/GPM, där man arbetar integrativt med KBT och PDT.
Under din PTP förväntas du delta i klinikens PTP-program.
Forskningsinriktade PTP-tjänster
Du som söker dessa tjänster bör ha ett genuint forskningsintresse, då forskningsarbete tar upp cirka hälften av arbetstiden.
Rück & Traumaprogrammet: Kombination av kliniskt arbete på Bedömnings-och behandlingsenheten och forskningsarbete inom traumafokuserad KBT för PTSD, under ledning av ansvarig forskare Maria Bragesjö.
Kaldo & Affektiva mottagningen: Kliniska arbetsuppgifter på Affektiva mottagningen kombinerat med forskningsarbete i studier om sömnproblem, inklusive KBT för sömnproblem inom psykiatrisk heldygnsvård.
Kaldo & Konsultenheten: Kliniska arbetsuppgifter på Konsultenheten med fokus på gravida med psykisk ohälsa och patienter med funktionella neurologiska symtom. Kliniska och forskningsinriktade uppgifter inom en forskningsstudie som fokuserar på internetbaserad KBT för gravida med depression.
Kaldos forskargrupp: Kliniska arbetsuppgifter inom forskargruppen och/eller i samarbete med andra enheter. Forskningsinriktade arbetsuppgifter i Kaldos forskargrupp, till exempel i projekt som handlar om AI och psykiatrisk bedömning eller sömnbehandling i primärvård. Eventuellt kommer det finnas möjlighet att bli doktorand.
Vem är du?
Till samtliga tjänster söker vi dig som avlagt psykologexamen och är intresserad av psykiatri. Du som har utländsk psykologexamen bör skicka med Socialstyrelsens bedömning om att din utbildning motsvarar svensk psykologexamen.
Meriter
Meriterande är erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin med aktuella patientgrupper, samt erfarenhet av diagnostik genom till exempel neuropsykiatriska utredningar. För de forskningsinriktade tjänsterna är tidigare forskningserfarenhet meriterande. Personliga egenskaper av vikt är noggrannhet, ansvarstagande samt samarbetsförmåga.Så ansöker du
Ange i ansökan hur du prioriterar de olika tjänsterna. Intervjuer sker löpande.
Kliniska PTP-tjänster
Psykosprogrammet: Lennart Collin, 070-484 37 41
Personlighetsprogrammet: Niki Sundström, 073-064 02 04
OCD-programmet: Irene Orre, 070-283 91 33
Internetpsykiatri: Sofia Hofstedt, 070 277 69 18
Bedömning-och behandlingsenheten: Veronika Sveréus, 072-501 81 47
Neuropsykiatriska programmet/Dövpsykiatriprogrammet: Daniel Östlund, 070-285 54 33
Rücks grupp & Traumaprogrammet: Maria Bragesjö, 070-33 99 387
Kaldos grupp & Affektiva mottagningen: Joel Stenfalk, 070-232 76 62
Kaldos grupp & Konsultenheten: Sandra Frööjd, 070-810 86 68
Kaldos grupp: Viktor Kaldo, viktor.kaldo@ki.se
Studierektor: Ann Rosén, 073-350 03 71
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
