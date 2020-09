12 AT-läkare, Hallands sjukhus Halmstad - Region Halland - Assistentjobb i Halmstad

Hallands sjukhus omfattar akutsjukhusen i Halmstad och Varberg och vi bedriver även planerad verksamhet i Kungsbacka och Falkenberg.Vi har cirka 3 500 medarbetare som arbetar för att ge den bästa möjliga vården till hallänningarna och vi erbjuder specialistvård med hög kvalitet och god tillgänglighet. Våra medarbetare är nyckeln till att Hallands sjukhus har mycket goda resultat i många nationella mätningar och vi arbetar med ständiga förbättringar.2020-09-02Vi kan erbjuda:- Goda forskningsmöjligheter- Individuell utbildningspott- Ledarskapsutbildning- Simulatorträning- Grupphandledning genom hela AT- Tydlig AT-organisation- Bra arbetsmiljö- God sammanhållningFörordnande på blocken omfattar 21 månader och avses ha följande innehåll:- Kirurgi, ortopedi och anestesi 6 månader- Internmedicin 4,5 månader- Barnmedicin alternativt gynekologi, infektion eller ÖNH 1,5 månader- Psykiatri 3 månader- Allmänmedicin 6 månaderLäkarexamen. Goda språkkunskaper i svenska motsvarande C 1-nivå. Urval sker via en helhetsbedömning där tidigare relevant arbetslivserfarenhet, forskning, ideella uppdrag samt CV med personligt brev värderas.Varmt välkommen med din ansökan!För dig som söker AT i Halmstad: vi kommer att ha individuella intervjuer med ett urval av de personer som söker AT hos oss. Fredagen den 2 oktober tar vi kontakt för bokning av intervju. Intervjuerna hålls 5-7 oktober. Meddelande om erbjudande 9 oktober.Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland ­ - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa!Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad anställning, 21 månader. Tillträde: 2021-02-22 (6 st) respektive 2021-05-24 (6 st) VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-30