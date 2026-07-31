1029 Personlig assistent i Malmköping, vikarie vid behov
Iustitia Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Flen Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Flen
2026-07-31
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64-årig kvinna söker assistenter:
Kunden är till vardags social, glad och har nära till skratt. Hon gillar att umgås med familj, vänner och särskilt sina barnbarn samt att vara ute i trädgården och plantera och fotografera. Handla och titta i affärer och ta en fika är uppskattat. När tillfälle ges gillar hon att baka eget fikabröd eller att ibland ta en tur med bilen på en utflykt.
Hon kräver assistans vad gäller det mesta i vardagen, så som stöd vid påklädning, städning, personlig hygien, matlagning med mera.
Kunden behöver tålmodiga assistenter som också är raka och tydliga i sin kommunikation, verbalt samt med kroppsspråket. Arbetsuppgifterna kan vara väldigt varierande och innebär assistans i och utanför hemmet vilket ställer höga krav på din flexibilitet.
Arbetstiden är förlagd dag/ - kvällstid med arbete även på helger.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Kvinnliga sökanden föredras
Erfarenhet av liknande arbete där omvårdnad förekommer
Du måste ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Rökfri
Hund förekommer på arbetsplatsen så du får inte vara allergisk. Körkortskrav
Du som söker är:
Intresserad av trädgård och växter
Fotografering
Rolig, social och pålitlig
Skötsam och ansvarstagande (att ha fint och prydligt hemma lägger kunden stor vikt vid.)
Du kommer att vara del i en arbetsgrupp som består av engagerade, positiva assistenter som alla jobbar med gemensamma mål för kundens fortsatta utveckling. Du kommer att jobba efter tydligt framtagna rutiner samt genomförandeplan vad gäller allt som förekommer i vardagen.
Du som söker ska vara mogen i ditt sätt att bemöta olika situationer, både krävande och mindre krävande.
Gott tålamod, humor, förståelse och eget initiativtagande är väldigt viktigt för kunden.
Det krävs att du som personlig assistent är trygg i dig själv, du är lyhörd, flexibel, handlingskraftig och har ett genuint intresse för ditt arbete.
Arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Iustitia Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/sv/Service/Registerutdrag/
Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. I och med att du söker arbete hos Iustitia assistans ger du ditt medgivande för arbetsgivaren att även kontrollera dig i kronofogdens register.
Iustitia Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen och driver en rättvis, öppen och ärlig assistans med fokus på att ge våra kunder möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Iustitia Assistans ska ge kunden de verktyg kunden behöver för att själv styra sitt liv och sin assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobba@iass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1029 vikarie". Arbetsgivare Iustitia Assistans AB
(org.nr 556894-8318), http://iass.se
642 60 MALMKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017214