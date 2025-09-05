1022 Personlig assistent heltid, eftermiddag, kväll och helg
2025-09-05
Arbetstiderna är förlagda till em/ -kväll samt helg. Dagtid är aktuellt under lov och lediga dagar.
Vill du vara med att starta upp en assistans som den första externa assistenten och göra skillnad i en pojke och hans familjs vardag?
Vår kund är en 8-årig pojke som gillar fart och fläkt, bus och ljud. Om han själv fick bestämma skulle han bada, gunga och lyssna på musik hela dagarna. Han tycker även om att komma ut en stund varje dag för att röra på sig.
Pojken har ett konstant tillsynsbehov och behöver hjälp med allt i sin vardag
Han saknar verbalt språk och kommunicerar via kroppsspråk och ljud. Därför krävs det att du är lyhörd för olika signaler, är lugn och kan tolka kroppsspråk. Humöret kan skifta snabbt och du som personlig assistent behöver vara uppmärksam för att snabbt och smidigt kunna avleda frustrationen.
På dagtid går pojken i skolan utan sin personliga assistent. Efter skoltid arbetar man mestadels hemma hos pojken och hans familj, det är därför viktigt att du är bra på att kommunicera, har ett gott och respektfullt bemötande samt god empatisk förmåga.
Pojken äter mestadels via sond samt är i behov av övervakning på grund av svår epilepsi.
Arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Gedigen och tydlig introduktion gäller vid anställning.
Körkort är ett krav.
Det är önskvärt att du har kunskaper om barns utveckling, är pedagogisk, lite påhittig och gillar att prova på olika aktiviteter tillsammans med pojken för att han ska utvecklas.
Då kunden inte har ett talat språk och har svårt att uttrycka sig krävs det att du är kreativ, lyhörd och uppmärksam på små signaler. Erfarenhet av personlig assistans och epilepsi är meriterande men personlig lämplighet och vårdvana kommer att väga tyngst. Skriv gärna med i din ansökan när du är tillgänglig för tjänsten.
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Iustitia Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. I och med att du söker arbete hos Iustitia assistans ger du ditt medgivande för arbetsgivaren att även kontrollera dig i kronofogdens register.
Iustitia Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen och driver en rättvis, öppen och ärlig assistans med fokus på att ge våra kunder möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Iustitia Assistans ska ge kunden de verktyg kunden behöver för att själv styra sitt liv och sin assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jobba@iass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iustitia Assistans AB
(org.nr 556894-8318)
633 49 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9494462