1015 Personlig assistent deltid ca 90%.
2025-09-26
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
Det är en kombinationstjänst eftermiddag/-kväll och natt. Passen är förlagda om eftermiddag/kväll och nattpass plus helg, samt dagspass på lovdagar.
En lägre tjänstgöringsgrad skulle kunna vara aktuellt om så önskas.
Vi söker engagerade och trygga personliga assistenter till en 7-årig pojke med stort tillsynsbehov och visst omvårdnadsbehov. På grund av sin sjukdom har han svårbehandlad epilepsi, intellektuell funktionsnedsättning och autism. Han behöver tillsyn dygnet runt och en assistent som kan skapa en lugn och trygg vardag.
Om pojken:
Pojken är en glad och charmig kille som älskar att bada och lyssna på musik. Han kommunicerar delvis med ord och delvis med kroppsspråk. Tidigare har hans främsta språk varit tecken som stöd, vilket fortfarande är en hjälp för honom. Det är därför meriterande om du har erfarenhet av tecken som stöd. Hans humör kan skifta snabbt, och det är viktigt att du som assistent har en lugn och tålmodig personlighet. Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och att hantera utåtagerande beteende är meriterande.
Om rollen:
Som assistent behöver du vara uppmärksam och ligga steget före för att minimera risker och skapa en trygg vardag. Arbetet sker främst i hemmet, vilket kräver god samarbetsförmåga, kommunikation och ett respektfullt bemötande av både pojken och hans familj.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av personlig assistans och epilepsi, men personlig lämplighet är det allra viktigaste.
Krav och meriter:
Du är lugn, trygg och lyhörd
Du har god empatisk förmåga och samarbetsvilja
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande är meriterande
Erfarenhet av epilepsi och personlig assistans är meriterande
Kunskap i tecken som stöd är ett plus
Körkort är ett krav då du skall skjutsa kund till och från skola.
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Iustitia Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/sv/Service/Registerutdrag/
Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. I och med att du söker arbete hos Iustitia assistans ger du ditt medgivande för arbetsgivaren att även kontrollera dig i kronofogdens register.
Iustitia Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen och driver en rättvis, öppen och ärlig assistans med fokus på att ge våra kunder möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Iustitia Assistans ska ge kunden de verktyg kunden behöver för att själv styra sitt liv och sin assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1015 - 90%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iustitia Assistans AB
(org.nr 556894-8318), http://iass.se
633 69 SKOGSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9527750