1007 Personlig assistent vikarie vid behov, Eskilstuna

2025-09-22
Personlig assistent. Stöd i vardagen till ungdom. Eskilstuna.
Brukaren är en tonårskille, snart femton år, som bor med sin familj i en villa strax utanför stadskärnan i Eskilstuna. Han är påhittig och nyfiken, älskar att lära sig nya saker och är en riktig glädjespridare - men samtidigt äkta och helt utan filter. Han är hjälpsam och tycker mycket om att vara delaktig i matlagning, upplevelser och roliga inslag i vardagen. Han älskar trav och motorcyklar, men har också sina lugna stunder - gärna framför datorn, TV:n, eller med familjen.
Brukaren är i behov av trygghet, stabilitet och stöd. Du assisterar honom bäst genom att bidra till skapandet av lugnet och den vardagliga strukturen som han behöver för att fortsätta följa den positiva utvecklingskurvan som präglar hans liv just nu.
Arbetsuppgifter och ansvar:
Som personlig assistent stöttar du honom i vardagsrutiner som matlagning, tvätt, städning, personlig hygien och medicinering - samtidigt som du har uppsikt över hans allmänhälsa och välbefinnande.
Du medlar, förtydligar och ökar förståelsen i sociala samt privata sammanhang när kommunikationen inte alltid räcker till. Du deltar i aktiviteter och vardagliga äventyr som bidrar till en stimulerande och meningsfull vardag.
Rollen kräver att du är punktlig och strukturerad - men också har en dold talang för spontanitet och improvisation. Du behöver ha en förankrad respekt för hem, hushåll och medmänniskor. Med lyhördhet, nyfikenhet och viljan att balansera mellan medmänsklighet och professionalitet blir du ett stöd både för brukaren och hans familj.
Förkunskap i teckenspråk eller TakK är meriterande, men inte nödvändigt. Har du öppenheten och viljan att lära dig kan du utveckla det på plats.
Vi söker dig som:
Är punktlig och konsekvent - men också flexibel och kreativ nog att improvisera när det behövs.
Är närvarande och stödjande när det behövs - men lika naturligt kan ta ett steg tillbaka och vara diskret när familjen behöver sitt eget utrymme.
Förstår vikten av att balansera ansvar och struktur med glädje och lätthet i vardagen.
Har förmågan att bygga genuin connection - den sortens förståelse som gör verklig skillnad.
Vet att kommunikation är nyckeln - en grund som öppnar för förståelse, kontakt och mänskliga möten.
Det finns ingen på förhand given profil. Vem som passar avgörs inte av papper och titlar - utan av mötet, samspelet och kemin.
Så...
Söker du ett roligt, mångfacetterat och framför allt meningsfullt arbete? Här har du inte bara chansen att låta dina kunskaper berika en tonårings vardag. Du blir inbjuden att följa med på en ung mans väg mot vuxenlivet - en resa av växande, mognad och självständighet. Här har du möjligheten att lägga grunden till en framtid rik på mening och möjligheter - både för honom och för dig.
Individuell lönesättning. Månadslön alternativt timlön. Kollektivavtal finns.
Iustitia Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen och driver en rättvis, öppen och ärlig assistans med fokus på att ge våra kunder möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Iustitia Assistans ska ge kunden de verktyg kunden behöver för att själv styra sitt liv och sin assistans.
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister.
Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. I och med att du söker arbete hos Iustitia assistans ger du ditt medgivande för arbetsgivaren att även kontrollera dig i kronofogdens register. Så ansöker du
