1-4 amanuenser vid Avdelningen för Hållfasthetslära
2025-11-12
Beskrivning av arbetsplatsen
Hållfasthetslära var den första avdelningen som etablerades vid LTH och är idag en del av Institutionen för Byggvetenskaper.
Avdelningen verkar i en internationell miljö och har kontakt med forskningsorganisationer och företag både nationellt och internationellt. Idag består Avdelningen för Hållfasthetslära av cirka 25 anställda varav ca 15 är doktorander. Arbetsklimatet är öppet och välkomnande och strävar efter att varje medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas personligen och professionellt.
Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att beskriva deformerbara kroppar. Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar.
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- Undervisning på övningar.
- Medverkan vid bedömning av examinationsuppgifter.
- Handledning vid laborationer.
- Administration.
Amanuenstjänsterna gäller kursen FHLF15, Hållfasthetslära Allmän Kurs som ges för civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid LTH.
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.
Krav för anställningen är:
- Antagen till civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
- Godkänd kurs i hållfasthetslära, eller motsvarande, på minst 6 hp.
- Mycket god förståelse och färdighet inom grundläggande hållfasthetslära.
- God kommunikationsförmåga.
Meriterande för anställningen är:
- Kunskaper inom hållfasthetslära på avancerad nivå.
- Tidigare undervisningserfarenhet.
- God samarbetsförmåga.
- Intresse för att bidra till andras lärande.
Vi erbjuder
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsade under perioden från 2026-01-19 till 2026-06-05 (FHLF15) och avser omfattningen 10-35%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12. Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
