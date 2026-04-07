1-2 st Lärare fritidshem Hjortsbergsskolan
2026-04-07
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-07

Arbetsuppgifter
Som lärare fritidshem söker vi dig som har pedagogisk insikt, ett tydligt ledarskap och ett relationellt förhållningssätt. Som person har du en positiv och flexibel grundinställning, ett stort intresse för barns utveckling och en väl utvecklad ansvarskänsla. Du är engagerad, lyhörd och samarbetsinriktad. Din roll, tillsammans med dina kollegor, är att se till att undervisningen följer våra styrdokument och håller hög kvalitet. Du har förmåga att planera och genomföra aktiviteter med tydlig förankring i läroplanen och anpassar lärmiljön så att alla elever kan delta och utvecklas till sin fulla potential. Du är van att hålla kontakten med vårdnadshavare och värnar om att dessa kontakter ska vara goda.
Vi strävar efter att arbeta på ett likvärdigt sätt på våra avdelningar och därför är uppföljning, utvärderingar och analys en viktig del av vårt arbete på fritidshemmet. Vi eftersträvar att vårt fritidshem, trots sin storlek, ska vara just Ett fritidshem där alla medarbetares kompetens tas tillvara på bästa sätt.
Varje vecka har arbetslaget gemensam planeringstid och alla medarbetare har även egen planeringstid inlagt i schemat. Varje vecka under skoltid har fritidshemmet informationsmöte och varannan vecka utvecklings möte. Fritidshemmet har även en pedagogisks arbetsgrupp som har i syfte att tillsammans med rektor utveckla fritidshemmets arbete.
På vårt fritidshem arbetar vi med aktionsforskning som metod för att kontinuerligt utveckla verksamheten. Genom ett systematiska och forsknings nära arbetssätt utgår vi från elevernas behov, analyserar vår praktik och prövar nya arbetssätt för att höja kvaliteten. Det innebär att varje arbetslag är delaktig i en lärande process där vi tillsammans skapar en kreativ, likvärdig och hållbar verksamhet.Kvalifikationer
Är legitimerad lärare fritidshem , meriterande med erfarenhet.
Har ett tydligt och relationsskapande ledarskap.
Tror på samarbete och gemensamt ansvar för alla elever.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vänta inte med din ansökan då rekrytering sker löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317399 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Tullbroområdet F-9 Kontakt
Bitr. Rektor
Charlotte Johansson 0346-886387 Jobbnummer
