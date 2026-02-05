1-2 Projektassistenter På 50-100% Inom Gerda-Projektet
2026-02-05
Institutionen för omvårdnad söker 1-2 projektassistenter på 50-100% för GERDA-studien (GErontological Regional DAtabase), en populationsbaserad longitudinell studie i norra Sverige och västra Finland och Åland.
Institutionen för omvårdnad söker 1-2 projektassistenter på 50-100% för GERDA-studien (GErontological Regional DAtabase), en populationsbaserad longitudinell studie i norra Sverige och västra Finland och Åland.
Syftet med GERDA är att öka kunskapen om aktivt och hälsosamt åldrande och levnadsvillkor bland gamla och mycket gamla människor.
Projektbeskrivning
Vår multidisciplinära forskargrupp i GERDA är ett samarbete mellan Sverige och Finland, som framgångsrikt har pågått i mer än 20 år.
GERDA består av hembesök utifrån ett representerat urval av mycket gamla människor (85, 90 och 95 år eller äldre) i Västerbottens län i Sverige och Österbotten i västra Finland. GERDA startade år 2000 i Umeå och 2002 i fem inlandskommuner (Dorotea, Malå, Sorsele, Storuman och Vilhelmina). Under 2005 och 2007 kontaktades alla överlevande och nya deltagare med identiska kriterier och bedömningar. Under 2005-2006 utökades studien till Österbotten (Vasa och Korsholm) med samma kriterier som i Sverige. Under 2010 och 2012 genomfördes 5- och 10-årsuppföjning i båda länderna samt under 2015 och 2017 genomfördes enbart datainsamling i Sverige, i Umeå och de fem inlandskommunerna med samma kriterier som tidigare. Med dessa fyra kohorter har vi ca 2 200 unika individer som är 85 år eller äldre.
Vi påbörjade under 2025 att göra nya hembesök i Umeå kommun och kommer att behöva fortsätta under 2026. Hembesöken av äldre personer, inklusive multisjuka äldre och personer med demenssjukdom, består av en strukturerad intervju och olika skattningar/mätningar (liknande i en omfattande geriatrisk bedömning). Tryck på den bifogade länken för mer information om https://www.gerdacenter.com/.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en vårdvetenskaplig examen (fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska). Erfarenhet av att använda skattningsskalor och undersökningsmetoder för äldre människor, är meriterande. Eftersom hembesök ska genomföras i Umeå kommun bör du ha körkort.
Då arbetet sker bland mycket gamla människor är goda kunskaper i svenska språket ett krav.
För att kunna genomföra datainsamling i projektet GERDA vill vi att du ska vara utåtriktad, kunna hantera etiska situationer och kunna arbeta självständigt. Vi vill också att du är en person som tar fullt ansvar för de arbetsuppgifter du genomför.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev
- CV
- Examensbevis
- Referenslista med minst två kontaktbara referenser
Ansökan ska vara skriven på svenska och göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
