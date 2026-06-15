1-2 Ekonomer
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2026-06-15
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionens webbplats.
Om rollen
Vi söker en ekonom som vill arbeta verksamhetsnära och strategiskt i en komplex forskningsmiljö med ansvar för det löpande ekonomiarbetet gentemot en eller flera avdelningar på institutionen. Rollen innebär att tillhandahålla ekonomiska underlag och utgöra ett kvalificerat stöd till avdelningsföreståndare beträffande ekonomistyrning, analys och uppföljning. Rollen innefattar även rutinmässiga arbetsuppgifter inom ekonomiområdet vilket kräver ett prestigelöst arbets- och förhållningssätt för att vara framgångsrik i arbetet.
I din roll som ekonom på institutionen förväntas du utöver att vara ett kvalificerat stöd till avdelningsföreståndare även ge stöd till våra forskare beträffande projektbudgetering och redovisning till olika bidragsgivare. Tillsammans med ekonomifunktionen som idag består av en ekonomisamordnare, fyra ekonomer och en ekonomiadministratör, arbetar du aktivt med utvecklingen av institutionens ekonomistyrning och ekonomiska processer.
Du ingår i institutionens administrativa grupp och arbetar nära dina kollegor inom ekonomifunktionen, du tar självständigt ansvar för dina ansvarsområden men har vid behov inga problem att gå in och stötta upp andra områden inom ekonomifunktionen. Hos oss får du en strategiskt viktig roll i en kunskapsintensiv och internationell miljö med goda möjligheter att växa i din roll som ekonom.
Arbetsuppgifter
Som ekonom ansvarar du för:
Upprätta budget, bokslut, prognos och analys på avdelningsnivå
Löpande ekonomisk redovisning
Vara ekonomiskt stöd till avdelningsföreståndare och forskare
Redovisning och rapportering till nationella och internationella finansiärer i externfinansierade forskningsprojekt
Säkerställande av efterlevnad av regelverk (statliga och externa)
Utveckling och kvalitetssäkring av ekonomiska processer och rutiner
Arbetsuppgifter av enklare administrativ karaktär kan förekomma.
Kvalifikationskrav
Formella krav
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Minst 3 års väl vitsordad yrkeserfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
Dokumenterad erfarenhet av budget, bokslut, analys och prognosarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i Excel och övriga Office-verktyg
God kunskap om redovisningsprinciper och ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av att arbeta självständigt med flera parallella processer
Stark analytisk förmåga och vana att presentera beslutsunderlag
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Strategisk och analytisk med helhetssyn
Självgående och trygg i din yrkesroll
Strukturerad och hanterar deadlines effektivt
Van att prioritera arbetsuppgifter utefter vikt och leverans
Initiativtagande och utvecklingsorienterad
Pedagogisk och kommunikativ gentemot olika målgrupper
Relationsskapande och serviceinriktad
Prestigelös
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet företrädesvis universitet/högskola
God kunskap om statlig redovisning och regelverk
Dokumenterad erfarenhet av externfinansierad forskning
Erfarenhet av EU-projekt och deras ekonomiska regelverk
Erfarenhet av ekonomi- och lönesystem såsom Raindance, Proceedo, Primula eller motsvarande.
Om anställningen
Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 oktober 2026 eller enligt överenskommelse. Anställningen är tillsvidare, provanställning om 6 månader kan förekomma. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Wiola Öhlund (ekonomisamordnare, 018-471 1058, wiola.ohlund@it.uu.se
), Gunilla Berger (stf administrativ chef, 018-471 2987, gunilla.berger@it.uu.se
) eller Robin Strand (prefekt, 018-471 34 69, prefekt@it.uu.se
).
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2026, UFV-PA 2026/2088.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Regementsvägen 10 (visa karta
)
752 37 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi Jobbnummer
9964708