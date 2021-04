1 st Lärare i Handel - Distra Utbildnings Center AB - Gymnasielärarjobb i Stockholm

Distra Utbildnings Center AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm2021-04-07Distra Gymnasium är en gymnasieskola vid Globen.Vi ligger i topp i Stockholm gällande nöjda elever och lärare enligt Skolinspektionens elev- och lärarenkäter. Hos oss är fokus på trivsel och trygghet där alla skall känna sig sedda och kunna komma till tals. Vi har små undervisningsgrupper med ca 15-20 elever per grupp. Detta ger oss större möjligheter att kunna hjälpa varje elev att kunna nå sina mål.Vi är nu i behov av 1 lärare som kan undervisa i yrkesämen på Handels- och administrationsprogrammet. Tjänsten innebär att du kommer undervisa i några av följande kurser:Personlig försäljning 1, 2, 3EntreprenörskapPraktisk marknadsföring 1,2,3Information och kommunikationServicekunskapBranschkunskapAffärsutveckling och ledarskapHandel specialiseringTjänsten är en heltidstjänst med start augusti 2021. Tillsvidare för legitimerad lärare eller visstid för olegitimerad.Du bör vara nyfiken och vilja möta elever där de befinner sig i sin utveckling samt vilja skapa förutsättningar för varje elev att lyckas.Du bör vara van att samarbeta med andra men framförallt kunna driva egna idéer kring undervisning.Du skall känna dig hemma med att arbeta med datorer i undervisningen samt gärna våga ha idéer på hur vi skall kunna nå våra uppsatta mål med hjälp av ny teknik och individuella lösningar.I en yrkesinriktad utbildning har de flesta av våra elever sökt utifrån ett yrke och häri ligger din utmaning: att våga utmana eleverna i dina ämnen så att de både får upp intresset och förstår varför det är av största vikt att klara av dina ämnen. Du måste kunna se möjligheter i varje individ och vilja hitta vägar som passar även de som själva gett upp.Våra elever skall känna sig trygga och välkomna till en kreativ utvecklande miljö för lärande.Har du även erfarenhet av och arbetat med elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är detta en fördel.Passar detta in på just dig? Skicka då in en ansökan2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-07Distra Utbildnings Center ABHallvägen 1412107 Johanneshov5675481