1 st Förskollärare Skierri förskola
2025-08-07
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Kiruna
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.

Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med förskolans styrdokument och utifrån det samiska perspektivet individuellt och i arbetslag.
Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer tillsammans med övriga på förskolan.
Att tillsammans med personal delta i övrigt arbete på förskolan.
Som förskollärare är du ansvarig för den pedagogiska verksamheten. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, är ansvarstagande, positiv och alltid ser till barnens bästa. Vi ser att du är nyfiken, lyhörd, intresserad och flexibel. Du är engagerad och har ett respektfullt sätt i ditt möte med såväl barn, föräldrar och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi är en liten förskola där vi är beroende av varandra och ett fungerande samarbete.
Eftersom vi vistas mycket ute i skog och mark och använder oss av utomhusmiljöerna i vårt närområde så behöver du kunna jobba självständigt och kunna ta dig fram i de olika terrängerna vi vistas i på ett tillfredsställande sätt. Åldern på barnen är 1- 5 år och det är väldigt aktiva barn som du jobbar med och därför är det av vikt att kunna jobba självständigt.Kvalifikationer
Förskollärarexamen med giltig lärarlegitimation, eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömer lämplig.
Du behärskar samiska, både muntligt och skriftligt.
Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter.
Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker det är roligt att arbeta med barn och unga.
ÖVRIGT
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "211/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631) Arbetsplats
Sameskolstyrelsen, Skierri förskola Kontakt
Rektor
Inger Helene Fankki rektorforskola.gallivare@sameskolstyrelsen.se 0970-102 48 Jobbnummer
