1.e Kock

Kock. In AB / Kockjobb / Göteborg
2026-07-22


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Vi expanderar nu öppnar vi i Göteborg! 🎉
Vill du vara med på vår resa?
Vi söker engagerade och erfarna ledare inom kockyrket som vill vara med och bygga upp vår verksamhet i Göteborg.
Hos oss får du:
En spännande möjlighet att vara med från start.
Vara en viktig del av vår fortsatta expansion.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock och ledare.
Brinner för mat, kvalitet och service.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och gillar att utveckla både människor och verksamhet.

Är du redo för nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan redan idag vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-24
henric@kockin.se
E-post: henric@kockin.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kock. In AB (org.nr 556760-2098)

Arbetsplats
Kock.In

Jobbnummer
10009302

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