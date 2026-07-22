1.e Kock
Kock. In AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-07-22
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Vi expanderar nu öppnar vi i Göteborg! 🎉
Vill du vara med på vår resa?
Vi söker engagerade och erfarna ledare inom kockyrket som vill vara med och bygga upp vår verksamhet i Göteborg.
Hos oss får du:
En spännande möjlighet att vara med från start.
Vara en viktig del av vår fortsatta expansion.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock och ledare.
Brinner för mat, kvalitet och service.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och gillar att utveckla både människor och verksamhet.
Är du redo för nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan redan idag vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-24
henric@kockin.se
E-post: henric@kockin.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kock. In AB
(org.nr 556760-2098) Arbetsplats
Kock.In Jobbnummer
10009302