1.Cyberförsvarsförbandet söker Planeringsofficer
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Enköping Visa alla administratörsjobb i Enköping
2026-04-29
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
1.Cyberförsvarsförbandet (1.CFF) är en del av Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid i cyberdomänen. Vi försvarar Försvarsmaktens ledningsstödssystem genom både proaktiv uppsökande verksamhet och reaktiv hantering av IT-säkerhetsincidenter. Våra dimensionerade motståndare har stora resurser och hög kompetens vilket ställer höga krav på oss som ska skydda systemen. Då förbandets verksamhet innebär hantering av skarpa insatser kommer du att vara en viktig spelare i att försvara Sverige och stärka vår samlade förmåga inom cyberdomänen.
Just nu söker vi en planeringsofficer till vår sektion för planering och genomförande (S35)
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att arbeta med operationsplanering, projektkoordinering, verksamhetsanalys, mål och kravformulering samt ingående rapportering, analys av utfall och uppföljning. Förbandet hanterar linjeverksamhet, projekt och cyberoperationer samtidigt. Därför har du förmågan att planera och redovisa prioriteringsgrund för förbandets hela verksamhetsportfölj.
Vad vi erbjuder dig
Vi kan erbjuda dig meningsfulla arbetsuppgifter och ett högre syfte i att vara en del av totalförsvarsfamiljen och försvara Sverige. Möjlighet att bredda din kompetens både inom ditt eget område samt för förbandet i stort. Du ges utrymme till att lösa de tilldelade uppgifterna till den nivån som krävs och lägga tiden som behövs för att lösa dina uppgifter på bästa sätt. En arbetsplats som präglas av en familjekänsla, gemenskap och stark tilltro till medarbetaren och dess kompetens.
Tid, möjlighet och verktyg för att kunna leverera resultat i dina arbetsuppgifter.
Årlig utbildningsplan som du själv har stor påverkan på, för att fördjupa din kompetens.
Kompetenta och drivna kollegor som jobbar mot ett gemensamt mål.
Möjlighet att träna upp till 3 timmar i veckan under arbetstid. Hos oss är träning en arbetsuppgift.
Arbetet sker på plats men vi lägger mycket fokus på att du ska ha en bra balans mellan arbete och privatliv, där du har möjlighet till flexibel arbetstid.
Minst fem års arbetserfarenhet av liknande arbetsuppgifter (planering, uppföljning, projektarbete).
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
Officer och/eller akademisk utbildning Dina personliga egenskaper
Vi ser gärna att du som person är strukturerad och har ett logiskt tänkande där du snabbt ser hur olika delar av vår verksamhet hänger ihop och på så sätt kan förutse nästa steg i processen. Vi lever med en uppgiftsmassa med hög förändringstakt. Du trivs i en roll där du får hitta nya perspektiv och där du kan utmana tidigare arbetssätt när du ser en mer effektiv väg framåt. Vi ser även att du har en ödmjuk inställning till ditt arbete och prioriterar gemensamma mål framför annat. Stor vikt kommer att läggas på de personliga egenskaperna.
Övriga krav
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos 1.Cyberförsvarsförbandet för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid förbandet som omfattas av sekretess.
För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tjänsten har kombattantstatus vilket innebär att du skall kunna hantera och bruka vapen. Denna utbildning får du hos oss.
En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Urvalsprocessen kommer att kompletteras med arbetspsykologiska tester.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort: Enköping
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta: mailto:1.cff-rekrytering@mil.se
Välkommen in med din ansökan senast den 10 maj. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav.
Ansökan skickas till: mailto:1.cff-rekrytering@mil.se
, ange referens "2611" på din ansökan.
Obs. Ansökningsanvisningen nedan är felaktig använd mailen enligt instruktionerna ovan.
Obs. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
745 30 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9882804