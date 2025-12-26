1.Cyberförsvarsförbandet söker logistikofficer
2025-12-26
1.Cyberförsvarsförbandet (1.CFF) är en del av Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid i cyberdomänen. Vi försvarar Försvarsmaktens ledningsstödssystem genom både proaktiv uppsökande verksamhet och reaktiv hantering av IT-säkerhetsincidenter. Våra dimensionerade motståndare har stora resurser och hög kompetens vilket ställer höga krav på oss som ska skydda systemen. Då förbandets verksamhet innebär hantering av skarpa insatser kommer du att vara en viktig spelare i att försvara Sverige och stärka vår samlade förmåga inom cyberdomänen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistikofficer hos oss ansvarar du för logistikförsörjningen på förbandet. Du kommer ha ett nära samarbete med både vår Kvartermästare samt teknisk chef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
• Genomför planering och uppföljning av förbandets logistiktjänst
• Leder planering och förberedelser för aktivering och mobilisering
• Stödjer teknisk chef
• Funktionsleder logistiktjänsten vid förbandet tillsammans med kvartermästare.
Vad vi erbjuder dig
Vi kan erbjuda dig meningsfulla arbetsuppgifter och ett högre syfte i att vara en del av totalförsvarsfamiljen och försvara Sverige. Möjlighet att bredda din kompetens både inom ditt eget område samt för förbandet i stort. Du ges utrymme till att lösa de tilldelade uppgifterna till den nivån som krävs och lägga tiden som behövs för att lösa dina uppgifter på bästa sätt. En arbetsplats som präglas av en familjekänsla, gemenskap och stark tilltro till medarbetaren och dess kompetens.
• Tid, möjlighet och verktyg för att kunna leverera resultat i dina arbetsuppgifter.
• Årlig utbildningsplan som du själv har stor påverkan på, för att fördjupa din kompetens.
• Kompetenta och drivna kollegor som jobbar mot ett gemensamt mål.
• Möjlighet att träna upp till 3 timmar i veckan under arbetstid. Hos oss är träning en arbetsuppgift.
Kompetenser
• Officer (OF/SO)
• Erfarenhet av logistik i Försvarsmakten
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
• Militärt förarbevis tunga fordon
• Körkortsbehörigheter BE, C, CE, D, DEDina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och driver dina processer vidare. För att du ska trivas i en roll som logistikofficer hos oss ska du vara en person som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vidare ser vi även att du är en individ som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Stor vikt kommer att läggas på de personliga egenskaperna.
Övriga krav
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos 1.Cyberförsvarsförbandet för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid förbandet som omfattas av sekretess.
För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet.
En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Urvalsprocessen kommer att kompletteras med arbetspsykologiska tester.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort: Enköping
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta: 1.cff-rekrytering@mil.se
Välkommen in med din ansökan senast den 25e januari. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav.
Ansökan skickas till: 1.cff-rekrytering@mil.se
, ange referens "2604" på din ansökan.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
