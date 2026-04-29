1.Cyberförsvarsförbandet söker junior IT-säkerhetsspecialist
1.Cyberförsvarsförbandet (1.CFF) är en del av Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid i cyberdomänen. Vi försvarar Försvarsmaktens ledningsstödssystem genom både proaktiv uppsökande verksamhet och reaktiv hantering av IT-säkerhetsincidenter. Våra dimensionerade motståndare har stora resurser och hög kompetens vilket ställer höga krav på oss som ska skydda systemen. Då förbandets verksamhet innebär hantering av skarpa insatser kommer du att vara en viktig spelare i att försvara Sverige och stärka vår samlade förmåga inom cyberdomänen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som junior IT-säkerhetsspecialist kommer du tillhöra någon av våra sektioner på vår Cyberförsvarsavdelning. 1.CFF Cyberförsvarsavdelning genomför proaktiva operationer i Försvarsmaktens system. Operationerna innefattar allt från kartläggning och samverkan för att erhålla god kännedom om systemen, till underrättelsedriven jakt efter motståndare och egna angrepp för att utvärdera skydds- och försvarsförmågan i systemen. Utöver proaktiva operationer hanterar avdelningen även uppgifter inom digital forensik och incidentenhantering.
Vad vi erbjuder dig
Vi kan erbjuda dig meningsfulla arbetsuppgifter och ett högre syfte i att vara en del av totalförsvarsfamiljen och försvara Sverige. Möjlighet att bredda din kompetens både inom ditt eget område samt för förbandet i stort. Du ges utrymme till att lösa de tilldelade uppgifterna till den nivån som krävs och lägga tiden som behövs för att lösa dina uppgifter på bästa sätt. En arbetsplats som präglas av en familjekänsla, gemenskap och stark tilltro till medarbetaren och dess kompetens.
Tid, möjlighet och verktyg för att kunna leverera resultat i dina arbetsuppgifter.
Årlig utbildningsplan som du själv har stor påverkan på, för att fördjupa din kompetens.
Kompetenta och drivna kollegor som jobbar mot ett gemensamt mål.
Möjlighet att träna upp till 3 timmar i veckan under arbetstid. Hos oss är träning en arbetsuppgift.
Arbetet sker på plats men vi lägger mycket fokus på att du ska ha en bra balans mellan arbete och privatliv, där du har möjlighet till flexibel arbetstid.
Relevant eftergymnasialutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av något av följande: digital forensik, logganalys, penetrationstestning, säkerhetsgranskning, incidenthantering
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
Tidigare arbete i Försvarsmakten
Erfarenhet av IT-säkerhet
Behärskar minst ett programmeringsspråk
Intresse av AI-utveckling Dina personliga egenskaper
För att trivas i en roll som junior IT-säkerhetsspecialist hos oss ska du vara en analytisk individ med ett stort eget driv. Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter, men du har också en mycket god samarbetsförmåga och trivs med att lösa arbetsuppgifter tillsammans med dina kollegor. För dig är det viktigaste att vi når våra gemensamma mål där du är flexibel i ditt arbetssätt och bidrar där din kompetens gör störst nytta för stunden, oavsett uppgiftens karaktär. Stor vikt kommer att läggas på de personliga egenskaperna.
Övriga krav
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos 1.Cyberförsvarsförbandet för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid förbandet som omfattas av sekretess.
För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tjänsten har kombattantstatus vilket innebär att du skall kunna hantera och bruka vapen. Denna utbildning får du hos oss.
En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Urvalsprocessen kommer att kompletteras med arbetspsykologiska tester.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort: Enköping
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta: mailto:1.cff-rekrytering@mil.se
Välkommen in med din ansökan senast den 10 maj. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav.
Ansökan skickas till: mailto:1.cff-rekrytering@mil.se
, ange referens "2612" på din ansökan.
Obs. Ansökningsanvisningen nedan är felaktig använd mailen enligt instruktionerna ovan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
