1 Alarm söker försäljare till Dalarna och Jönköpings län. - 1 Alarm Sverige AB - Butikssäljarjobb i Falun

Prenumerera på nya jobb hos 1 Alarm Sverige AB

1 Alarm Sverige AB / Butikssäljarjobb / Falun2020-09-011 Alarm är nu på frammarsch och söker nu 3-5 säljare i region Dalarna och Jönköping.Vill du lära dig försäljning eller göra en nystart?Vill du ha roligt på jobbet?Har du drivet och viljan att lyckas?Om ovanstående stämmer för dig, kan detta jobb bli din nya karriär!2020-09-01Du kommer arbeta med hemförsäljning, eventförsäljning i team kvällstid 13-21 måndag till fredag. Du kommer sälja våra larmprodukter, TV och bredbandstjänster genom fibernät. För att du ska trivas kommer vi ha tävlingar och ha roligt tillsammans. Du kommer få en mycket bra säljutbildning, daglig coaching och uppföljning.Vi tror att du har följande egenskaperDu har en god arbetsmoral, du trivs med att träffa människor, du har viljan och drivet till att lyckas. Du vill kunna påverka din lön. Vi ser även att du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Vi har inget krav på körkort då vi samåker. Du måste vara prickfri i belastningsregistret då utdrag ur belastningsregistret görs på samtliga sökanden.Vi erbjuderEftersom 1 Alarm har som ambition att växa finns det stora karriärmöjligheter. Vi jobbar med provisionslöner och du kommer därför kunna påverka din lön. Vi har regelbundna tävlingar och en härlig teamkänsla.Skicka in ansökan nedan:Vår hemsida är under uppbyggnad och väntas bli klar inom kort. Så fort den är färdig kan du gå in på 1.alarm.seSista dag att ansöka är 2020-10-011 Alarm Sverige AB5341801