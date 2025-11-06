1 - 5 Brandmän heltid till Norrtälje
2025-11-06
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten verkar för att Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun för samtliga invånare, även under svåra förhållanden. Vi håller beredskap dygnet runt på våra fem brandstationer på Blidö, i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Älmsta.
Vårt uppdrag är komplext och vi verkar både förebyggande och skadeavhjälpande. I det förebyggande uppdraget ingår bland annat information, råd och anvisningar till invånare samt utbildning av elever och medarbetare i kommunen. Räddningstjänsten ansvarar för tillsynsärenden avseende brandskydd samt tillstånds- och tillsynsärenden avseende hantering av brandfarliga och explosiva varor. Vi bedriver brandskyddskontroll i egen regi och ansvarar för sotningen som utförs av upphandlad entreprenör.
Den skadeavhjälpande verksamheten omfattar räddningsinsatser vid bränder, olyckor, utsläpp av miljöfarliga ämnen och andra olyckor. Vi samarbetar med 12 andra räddningstjänstorganisationer i Räddningsregion östra Svealand. Om tjänsten
Vi söker nu brandmän till Norrtälje. Som brandman kommer du att ingå i ett av våra fyra skiftlag i Norrtäljes heltidsstyrka med din styrkeledare som närmsta chef. I skiftlaget ingår även en avlösande styrkeledare och 7 brandmän. Du är tillgänglig för utryckning i den skadeavhjälpande verksamheten där vi samverkar med många andra aktörer.
Ett arbetspass består, förutom utryckningar, av dagliga rutiner, övning, fysisk träning och andra inom räddningstjänsten förekommande arbetsuppgifter där du bidrar med din kompetens.
Anställningen inleds med en introduktion där du får till dig organisationens arbetssätt och rutiner för att vara förberedd och trygg i din befattning.
Vi söker dig som är engagerad och vill vara med och utveckla vår organisation vidare. Ett serviceinriktat tänk och ett bra bemötande är förmågor du besitter.
Ett praktiskt handlag, kommunikationsförmåga och en god fysik är viktigt i tjänsten.
Du har räddningstjänstutbildning och C-körkort.
Då arbetet är komplext ser vi gärna att du beskriver din kompetens och erfarenhet med ett brett perspektiv då det är våra olikheter som gör oss starka tillsammans.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet
Formella krav
SMO, GRiB eller motsvarande utbildning
C-körkort
Godkända anställningstester
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta som brandman
Förarbevis för båt
Fartygsbefäl Klass 8
Räddningsledarutbildning
Annan relevant räddningstjänstutbildning
Körkortsbehörighet BE
Körkortsbehörighet CE
Vårdutbildning
Kunskaper inom IT
Administrativ förmåga
Erfarenhet från arbete med fordon eller andra hantverkaryrken
Anställningsform
Tillsvidare, heltid (Dag/Natt/Helg)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Om Norrtälje kommun
Norrtälje är en skärgårdskommun i hjärtat av Roslagen. Till ytan är Norrtälje kommun den största kommunen i Stockholms län. Här finner du härlig mix av lantliga miljöer och en stad i tillväxt och utveckling. Norrtälje har småstadens idylliska stadskärna, öppna landskap, natur, hav och en fantastisk skärgård med tusentals öar. När du arbetar i vår kommun har du möjlighet att kombinera ett inspirerande jobb med en aktiv fritid i natursköna miljöer. Närheten till Stockholm, Uppsala och Arlanda öppnar för ännu fler möjligheter.
• Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av de andra nationella minoritetsspråken.
• På Norrtälje kommuns webbplats kan du läsa om kommunens vision - Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
• Ungefär 3 450 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare. Tillsammans arbetar vi efter tre värderingar: invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar.
• Läs mer om Räddningstjänsten Norrtälje kommun Ersättning
Norrtälje kommun
För detta jobb krävs körkort.
Norrtälje Kommun
Samordnare Heltid
Robert Haag robert.haag@norrtalje.se
9592537