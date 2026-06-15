Zushi söker erfarna kockar med expertis inom sushi
Zvshi2 AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-06-15
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Zushi, som drivs av Zvshi2 AB, är en välbesökt restaurang belägen i hjärtat av Helsingborg. Vi specialiserar oss på asiatisk mat, med en tydlig inriktning på japanska rätter. Vårt erbjudande inkluderar bordsservering, catering och take-away, och vi strävar ständigt efter att leverera en högklassig matupplevelse.
Nu befinner vi oss i en spännande expansionsfas och söker därför två skickliga och passionerade kockar som vill bli en del av vårt team och bidra till att ta Zushi till nästa nivå.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som kock hos oss kommer du att ha en viktig roll i köket och ansvara för att:
Förbereda och tillaga högkvalitativa måltider, med fokus på sushi och andra japanska maträtter.
Planera och utveckla menyer tillsammans med teamet.
Ansvara för inköp av råvaror och säkerställa att dessa håller högsta kvalitet.
Upprätthålla hög standard för livsmedelshygien och säkerhet i köket.
Säkerställa att arbetet följer den budget som restaurangchefen fastställer.
Inspirera med kreativa idéer och bidra med förslag på nya spännande rätter för att utöka vår meny.
Hos oss har hela kökspersonalen vietnamesiska som modersmål, vilket gör att kunskaper i vietnamesiska är meriterande.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som har:
Minst tre års erfarenhet av att arbeta i en asiatisk restaurang.
Gedigna kunskaper om japanska maträtter och deras råvaror.
En god förmåga att arbeta under press och i ett högt tempo.
En samarbetsvillig och positiv inställning.
Vi ser gärna att du är nytänkande och brinner för att skapa både klassiska och innovativa maträtter. Din kreativitet och passion för matlagning är något vi värdesätter högt!
Vi erbjuder
En möjlighet att arbeta i ett kreativt och passionerat team.
Möjligheten att vara med och forma framtiden för vår växande restaurang.
En arbetsmiljö där dina idéer och förslag är välkomna.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Zushi? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev till jobb.ocean@zushi.se
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: jobb.ocean@zushi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zvshi2 AB
(org.nr 559259-6190)
Oceankajen 2 (visa karta
)
252 36 HELSINGBORG Jobbnummer
9962800