Zeppelin-CAT söker en serviceledare till Gällivare!
2026-02-24
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/zeppelin-cat-soker-en-serviceledare-till-gallivare.
Vi ser fram emot din ansökan!
Är du duktig på att planera och koordinera löpande drift i en verkstad? Tillsammans med verkstadschef, mekaniker och externa kunder ska du se till att sköta den dagliga driften i verkstaden i Gällivare.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
• Kundservice, ta emot och planera reparations- och servicearbeten
• Koordinera internt och externt arbete
• Leda dagliga driften
• Öppna och följa upp arbetsordrar
• Genomföra inköp kopplat till verksamheten i samråd med chef
• Säkerställa dokumenterad kvalitetskontroll innan maskinleverans
• Aktivt bidra i arbetet med förbättringar och kvalitetsarbete
Vem är du?
Vi tror att du är strukturerad med en god planeringsförmåga. Stort servicefokus är givetvis en framgångsfaktor då du ska samarbeta med både externa kunder och interna kollegor. Vidare är det ett plus om du har ett stort maskinintresse och erfarenhet från branschen.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Ekström på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller via telefon 070-5083945.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.
Vi värnar om säkerheten på plats och som en del i vårt säkerhetsarbete arbetar vi med slumpmässiga drog- och alkoholtester. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
