Zeppelin Sverige söker maskinsäljare till Göteborg med omnejd
Säljarjobb / Göteborg
2025-12-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/zeppelin-sverige-soker-maskinsaljare-till-goteborg-med-omnejd.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du bli en del av vårt vinnande team och representera Caterpillars högkvalitativa anläggningsmaskiner? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som maskinsäljare hos Zeppelin Sverige AB blir du en nyckelperson i vår försäljningsorganisation och representerar Caterpillars breda program av anläggningsmaskiner till kunder i Västra Götalands län.
I rollen ansvarar du för att:
• Bearbeta marknaden och skapa nya affärsmöjligheter.
• Besöka och utveckla relationer med både nya och befintliga kunder.
• Driva försäljning av hela vårt produkt- och tjänsteutbud i nära samarbete med kollegor inom Sälj, Service, Marknad och Rental.
Tjänsten innebär en hög grad av resor, men din bas kommer att vara vår anläggning i Landvetter. Du blir en del av ett engagerat team med sex maskinsäljare och rapporterar till försäljningschefen för region syd/väst.
Kvalifikationer för tjänsten:
• 3-5 års branscherfarenhet inom sälj eller liknande.
• God kommunikationsförmåga.
• Gymnasieutbildning.
• B - körkort.
Önskvärd profil:
För att lyckas i jobbet som maskinsäljare söker vi dig som är:
• Är strukturerad och ordningsam då tjänsten innebär en del administration där du kommunicerar och driver affären både internt och externt.
• Är proaktiv, självgående, ansvarstagande och noggrann.
• Är resultatinriktad och tar helhetsansvar för bolagets bästa.
• Motiveras av att skapa affärer, analysera kunders behov och duktig på att bygga relationer
• Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift och bor i distriktet.
• Är van att arbeta med CRM-system för leads och uppföljning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar; We Care, We Deliver On Our Promise, We Succeed Together. Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid. Vi vet att mångfald är en framgångsfaktor och arbetar för att öka jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats.
Vi erbjuder:
• Tjänstebil
• En fast månadslön och provision.
• Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.
• Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor.
Intresserad? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, sista ansökningsdatum är den 2026-01-25. Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.
Vi genomför bakgrundskontroller i samtliga rekryteringsprocesser.
Frågor? Tveka inte på att ta kontakt med mig, jag berättar gärna mer om tjänsten. Martin Svensson Försäljningschef Syd/Väst 070-5084105 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
