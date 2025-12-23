Zeppelin söker reservdelssäljare/lagermedarbetare till Aitik
Karriärguiden Group Sweden AB / Säljarjobb / Gällivare Visa alla säljarjobb i Gällivare
2025-12-23
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Gällivare
, Kiruna
, Pajala
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/zeppelin-soker-reservdelssaljarelagermedarbetare-till-aitik.
Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Arbetet som Warehouse Worker på Zeppelin innefattar att hantera reservdelsbeställningar från våra interna/externa kunder. Arbetet kopplat till reservdelsbeställning innefattar bland annat motta beställningar via internt planeringsverktyg, säkerställa reservdelar via sprängskiss verktyg och lägga beställningar via ordersystem. Lageruppgifter kopplat till tjänsten innefattar att sköta inkommande och avgående gods och samtliga uppgifter som hör till att hantera ett reservdelslager och dess utrustning. Tjänsten innehåller både administrativa uppgifter och praktiska delar som tillexempel tillverkning av hydraulslang.
Arbetstiderna för tjänsten är skiftgång enligt 7/7 med varannan arbetsvecka förmiddag och varannan arbetsvecka eftermiddag.
Din bakgrund/kvalifikationer:
Vi söker dig som innehar erfarenhet inom orderhantering och lagerarbete, samt att du är administrativt kunnig och har ett intresse utav entreprenadbranschen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ordersystem, transportflöden och förståelser för sprängskisser.
Du måste behärska svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav. Vi ser det också som meriterande om du har truck- och hjullastarkort.Profil
För att trivas i tjänsten är du ordningsam, serviceinriktad och har ett intresse för maskiner. Du är en lagspelare av rang och uppskattar struktur och rutiner. Vi jobbar ständigt med förbättringsarbete och ser gärna att du vill vara en del av det.
Vi erbjuder:
• Ett roligt jobb med goda utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats med god gemenskap och fin sammanhållning.
• Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.
• Zeppelin Sverige AB är en expansiv och stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor
Placering: Truckverkstaden, Aitik
Arbetstider: Skiftgång 7/7 (fm/em), heltid,
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller 070 508 39 45. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/zeppelin-sverige Arbetsplats
Zeppelin Sverige AB Jobbnummer
9661894