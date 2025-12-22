Zeppelin söker reservdelssäljare/lagermedarbetare till Aitik
2025-12-22
Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg. Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och har cirka 520 anställda på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på zeppelin-cat.se.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Arbetet som Warehouse Worker på Zeppelin innefattar att hantera reservdelsbeställningar från våra interna/externa kunder. Arbetet kopplat till reservdelsbeställning innefattar bland annat motta beställningar via internt planeringsverktyg, säkerställa reservdelar via sprängskiss verktyg och lägga beställningar via ordersystem. Lageruppgifter kopplat till tjänsten innefattar att sköta inkommande och avgående gods och samtliga uppgifter som hör till att hantera ett reservdelslager och dess utrustning. Tjänsten innehåller både administrativa uppgifter och praktiska delar som tillexempel tillverkning av hydraulslang.
Arbetstiderna för tjänsten är skiftgång enligt 7/7 med varannan arbetsvecka förmiddag och varannan arbetsvecka eftermiddag.
Din bakgrund/kvalifikationer:
Vi söker dig som innehar erfarenhet inom orderhantering och lagerarbete, samt att du är administrativt kunnig och har ett intresse utav entreprenadbranschen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ordersystem, transportflöden och förståelser för sprängskisser.
Du måste behärska svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav. Vi ser det också som meriterande om du har truck- och hjullastarkort.Profil
För att trivas i tjänsten är du ordningsam, serviceinriktad och har ett intresse för maskiner. Du är en lagspelare av rang och uppskattar struktur och rutiner. Vi jobbar ständigt med förbättringsarbete och ser gärna att du vill vara en del av det.
Vi erbjuder:
* Ett roligt jobb med goda utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats med god gemenskap och fin sammanhållning.
* Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.
* Zeppelin Sverige AB är en expansiv och stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor
Placering: Truckverkstaden, Aitik
Arbetstider: Skiftgång 7/7 (fm/em), heltid,
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller 070 508 39 45. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess. Ersättning
