Zeppelin söker Produktionsledare till Aitik!
2026-02-03
Som produktionsledare ingår du i ledningsgruppen för siten och ansvarar för att planera, leda och avrapportera det dagliga arbetet i produktionen. Du rapporterar till Site Manager och tillsammans med dina produktionsledarkollegor ansvarar du för att optimera planeringen.
Du arbetar också kontinuerligt med förbättringar av arbetsflödet i verkstaden som en del av ditt resultatansvar för verksamheten. Tjänsten innebär skiftgång och i rollen som produktionsledare har du personal- och arbetsmiljöansvar för ditt skiftlag som består av ca 14 mekaniker. Som produktionsledare är du kundens första kontaktperson för inkommande och pågående arbeten så en viktig uppgift för dig är att erbjuda en god service samt vårda relationen till kund.
Säkerhet är högt prioriterat. Som Produktionsledare kommer du att ha ansvar för att säkerställa och följa upp att rutiner och ordningsregler följs och att arbeta med ständiga förbättringar.
Din erfarenhet
Du har gymnasieexamen, gärna med inriktning mot teknik. Erfarenhet från arbete med tunga maskiner är ett krav och vi ser gärna att du har tidigare ledarerfarenheter. Du har en hög teknisk kompetens med stort intresse för människor och maskiner. En fördel är även om du har erfarenhet av att arbeta mot kund.
Du är van vid arbete i MS Office och har lätt för att lära dig nya system. Goda kunskaper i svenska, både muntligt samt skriftligt, är ett krav. Eftersom vi jobbar i en internationell miljö och servicelitteraturen är på engelska behöver du ha goda kunskaper i det språket. Även B-körkort är ett krav för tjänsten.
Dina personliga egenskaper
* Du är trygg, stabil, har självinsikt och inger förtroende i din kommunikation med såväl medarbetare som kunder.
* Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
* Du visar på gott ledarskap genom att leda, motivera och förse andra med de kunskaper som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.
* Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt utan att tumma på kvalitén.
* Du lägger stor vikt vid ordning och reda både ur ett säkerhets- och kvalitetsperspektiv.
* Du är beslutsam och visar omdöme även under tidspress.
* Att ge en god service är naturligt för dig och du säkerställer, med kund i fokus, att din verksamhet alltid levererar.
Vi erbjuder
* Ett roligt jobb där du får jobba med ett av världens starkaste varumärken Caterpillar.
* Goda kompetensutvecklingsmöjligheter inom företaget.
* Trygg och säker arbetsmiljö.
* Friskvårdsbidrag.
* Företagshälsovård.
* En trygg och stabil arbetsgivare som bryr sig.
* Härliga och kompetenta kollegor!
Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar; We Care, We Deliver On Our Promise, We Succeed Together . Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid.
Vi vet att mångfald är en framgångsfaktor och arbetar för att öka jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller 070 508 39 45. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.
