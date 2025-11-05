Zeppelin söker nu framtidens servicetekniker för divisionen Power Systems

Zeppelin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Gävle
2025-11-05


Hos oss hittar du spännande och utmanande arbete i en internationell organisation inom en unik bransch och med ett av världens största och mest kända varumärken Caterpillar.

Allt Zeppelin gör är baserat på högkvalitativa produkter från ledande tillverkare, plus tjänster som underhåll, reparation, uthyrning och finansiering. Dessutom finns vi alltid i närheten tack vare våra många serviceplatser. Det är människorna som arbetar på Zeppelin som gör skillnaden - We are Zeppelin!

Publiceringsdatum
2025-11-05

Om tjänsten
Som servicetekniker så arbetar du med underhåll, service, felsökning och reparationer av Caterpillars produktprogram av motorer och Generator-set. Våra kunder finns inom segmenten industri, Marint och elkraft och du jobbar främst ute hos kund i fält.

Du kommer utgå hemifrån men rapportera till vår depå i Gävle.

Bakgrund
* Spetskompetens inom service och underhåll av liknande produktprogram
* Flerårig erfarenhet som servicetekniker
* Kännedom om motorer/generatorers konstruktion och funktion
* Tekniskt gymnasium eller likvärdigt
* God datavana
* Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
* B-körkort är ett krav
* Elkunskap är ett krav

Meriterande om du har erfarenhet av automation och hantering av styrsystem.

Profil
För att lyckas i jobbet är du serviceinriktad och flexibel. Som person är du noggrann kreativ, driftig och händig och du tar dig an uppgifter och utmaningar med stort engagemang och en positiv inställning.

Vi erbjuder:

* Ett roligt och varierande jobb som servicetekniker med goda utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats med god gemenskap och fin sammanhållning.
* Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.
* Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor.

Placering: Stockholm/Uppsala/Gävle med omnejd

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com eller 070 508 39 45. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.

Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.

Ersättning
SALARY

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JR_16249".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zeppelin Sverige AB (org.nr 559209-9971)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9589693

