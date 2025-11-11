Zeppelin söker maskinbesiktare till Aitik!
Zeppelin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Gällivare Visa alla maskinreparatörsjobb i Gällivare
2025-11-11
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zeppelin Sverige AB i Gällivare
, Kiruna
, Pajala
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg. Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och har cirka 520 anställda på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på zeppelin-cat.se.
Vi erbjuder ett spännande och utmanande arbete i en internationell organisation inom en unik bransch och med ett av världens största och mest kända varumärken Caterpillar.
Ditt nya jobb
Som besiktare får du möjligheten att arbeta med förebyggande underhåll på Caterpillars största gruvmaskiner. Det innebär bland annat arbetsuppgifter som besiktning av truckar och hjullastare samt bevaka maskinernas skick genom regelbundna inspektioner ute på fält/i verkstaden men även via våra system.
Du ingår i ett team som tillsammans arbetar för att vår kund ska få den bästa servicen. Placeringsort är Aitik och du kommer att arbeta i truckverkstaden inne på gruvområdet. Arbetstiden är skift 7/7 dagtid 06:00 - 16:00
Din erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta som mekaniker eller liknande är meriterande men det viktigaste är att du har ett stort intresse för maskiner och hur de fungerar. Gymnasial utbildning med inriktning på teknik ser vi som en merit. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med större maskiner eller erfarenhet av arbete som besiktare i annan bransch.
Du behöver ha kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt. Du behöver även ha kunskaper i engelska då felsökning och servicelitteratur är på det språket. Eftersom datorn används mycket i arbetet behöver du ha datavana och ha ett intresse för att använda tekniska verktyg.
Körkort B krävs.
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper
Du är noggrann och du har en god samarbetsförmåga som är viktigt då du kommer att ingå i ett team av mekaniker. Du gillar att lösa problem och har ett öga för detaljer. En bra service är viktigt för dig och att du ser vad som behöver göras på ett självständigt sätt. Du vill alltid leverera till kunden med hög kvalité och med ditt intresse för maskiner så har du en vilja att lära dig nya saker.
Vill du veta mer?
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller 070 508 39 45. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess. Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JR_15655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zeppelin Sverige AB
(org.nr 559209-9971) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9598252