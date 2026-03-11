Zeppelin söker en Lageransvarig Serviceadministratör till Karlstad
Karriärguiden Group Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Karlstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Karlstad
2026-03-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Nacka
, Filipstad
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/zeppelin-soker-en-lageransvarig-serviceadministrator-till-karlstad.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du ha en varierad roll där du kombinerar administrativt arbete med praktiskt lageransvar och kundkontakt? Vi söker en engagerad serviceadministratör som också tar ansvar för vårt lager och är vårt ansikte utåt i butiken i Karlstad.
Om rollen
I den här rollen arbetar du nära våra mekaniker och övriga kollegor på verkstaden. Du får ett brett ansvarsområde som inkluderar både administration, lagerhållning och kundservice, vilket gör dig till en central del av vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
• Kontera leverantörsfakturor och registrera arbetsorder
• Registrera serviceavtal och utföra fakturering
• Beställa varor, kontorsmaterial och hantera inkommande leveranser
• Packa upp, organisera lager och säkerställa god ordning
• Genomföra inventeringar och hantera returer
• Ta emot kunder i butik och ge professionell service
• Bidra till ordning och struktur på gården, inklusive avfallshantering
Vi söker dig som:
• Är strukturerad, ansvarstagande och noggrann
• Har god servicekänsla och trivs med kundkontakt
• Är självgående, initiativtagande och positiv
• Har ett lösningsorienterat arbetssätt och bidrar med energi i teamet
Kompetens och erfarenhet:
• Gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Erfarenhet av lagerarbete, gärna med reservdelar eller tekniska produkter
• Teknisk förståelse och erfarenhet från arbete med maskiner som grävmaskiner eller hjullastare är meriterande
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Arbetstiderna 07:00-16:00
Hos oss får du en roll där du är med och skapar ordning och struktur, bidrar till nöjda kunder och arbetar nära ett kompetent och engagerat team.
Plats: KarlstadKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Ekström på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller telefon 070-508 39 45. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Vi vill även informera om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del av vår rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/zeppelin-sverige Arbetsplats
Zeppelin Sverige AB Jobbnummer
9789441