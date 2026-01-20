Zeppelin Rental söker säljare till Stockholm!
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/zeppelin-rental-soker-saljare-till-stockholm.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Zeppelin Rental
Zeppelin Rental levererar högkvalitativa produkter från ledande tillverkare och varumärken och är ett tryggt val när det kommer till uthyrning. Vi är en kund- och säljdriven organisation, vilket innebär att det är kunderna, och därigenom du som säljare, som är i centrum för hur företaget utvecklas. Det är människorna som arbetar på Zeppelin som gör skillnaden - We are Zeppelin!
Idag verkar Zeppelin Rental främst inom Heavy Equipment och står nu inför en kraftfull expansion där vi kommer att utöka vårt sortiment och utveckla nya marknader. Vi fortsätter vår tillväxtresa och rekryterar nu en säljare inom rental till vår verksamhet i Stockholm.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
I rollen som säljare Rental representerar du Zeppelin Rental, Caterpillars entreprenadmaskiner och andra ledande varumärken inom bygg- och anläggningsmaskiner. Du ansvarar för en aktiv bearbetning av nya och befintliga kunder samt har ett budget- och lönsamhetsansvar inom ditt distrikt. Din uppgift i huvudsak är att skapa och upprätthålla långsiktiga och lönsamma relationer med kunderna.
Som säljare Rental är resor en naturlig del av din vardag då din tid i huvudsak spenderas ute hos kunder i regionen. Tjänsten utgår från vårt hyrcenter i Årsta och du rapporterar till vår Försäljningschef.
Vi erbjuder:
• Tjänstebil
• En fast månadslön och bonusdel
• Varierande arbete i ett spännande bolag med en stark tillväxt
• Möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken
Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor. Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar; We Care, We Deliver On Our Promise, We Succeed Together. Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid. Vi vet att mångfald är en framgångsfaktor och arbetar för att öka jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats.Bakgrund
För att lyckas i rollen som säljare Rental har du dokumenterad erfarenhet och framgång av försäljning och nykundsbearbetning. Din produktkunskap och tekniska förståelse gör att du är konsultativ och hjälper kunder att välja rätt maskiner och utrustning för att nå högsta lönsamhet och produktivitet.
Som säljare rental har du en profil som genomsyras av engagemang, entreprenörsanda och affärsmässighet. Du brinner för att driva och utveckla affärer som skapar mervärde för dina kunder. Vi söker dig som är driven med ett systematiskt arbetssätt. På egen hand skapar du nödvändiga kund- och säljplaner som går i linje med enhetens mål och en kraftfull tillväxt. Vi tror att du som söker är en person som är orädd och driver egna initiativ för att uppnå de uppsatta målen.Kvalifikationer
• 3-5 års dokumenterad erfarenhet av uppsökande försäljning
• Jobbat i CRM-system och Office-paketet
• Erfarenhet av att utveckla sälj- och marknadsplaner
• Trivs med att ansvara för och delta i kund- och säljaktiviteter
• Erfarenhet från uthyrning
• Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
• B-körkort, fler körkort är meriterande.
Meriterande är om du har erfarenhet av försäljning från bygg-, maskin- eller anläggningsbranschen med lokal kännedom.
Geografisk placering: Stockholm, Årsta.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller 070 508 39 45. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess. Så ansöker du
