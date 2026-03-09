Zeppelin Power söker Regionaltekniker till Landvetter!
2026-03-09
Om tjänsten Zeppelin Power söker nu en regionaltekniker med fokus på vår verkstad i Landvetter samt fältarbete inom det marina segmentet i regionen. I rollen arbetar du självständigt med Caterpillar-motorer och kraftlösningar och ansvarar för att planera och preparera nya motorer beställda av kund i vår verkstad. I arbetet ingår också service, felsökning, underhåll och reparation både i verkstad och ute hos kund inom alla våra segment. Som regionaltekniker är du en teknisk spetskompetens och en viktig resurs för regionen. Du identifierar, analyserar och dokumenterar tekniska problem samt medverkar aktivt till långsiktiga och hållbara lösningar för att säkerställa högsta möjliga driftsäkerhet och kundnöjdhet. Vi söker dig som * Har god teknisk förståelse för dieselmotorer och kraftgenerering * Är bekväm med elarbete på motornivå samt kan läsa och tolka elscheman * Har erfarenhet av felsökning, analys och problemlösning av tekniska system * Arbetar strukturerat och noggrant med dokumentation, arbetsorder och rapportering * Trivs med ett självständigt ansvar men samarbetar gärna med kollegor och andra funktioner * Har god kommunikativ förmåga och känner dig trygg i kunddialoger * Har B-körkort (krav) Erfarenhet av Caterpillar-motorer är meriterande, liksom erfarenhet från marina applikationer, men vi välkomnar även dig med liknande bakgrund inom dieselmotorer, kraftsystem eller närliggande teknikområden. Hos Zeppelin Power erbjuds du ett självständigt och utvecklande arbete i en stabil och växande organisation. Du får arbeta med kritisk infrastruktur och teknik som verkligen gör skillnad. Du blir en del av ett kompetent team med stark samarbetskultur. För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com eller 070 508 39 45. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
