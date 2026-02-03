Zeppelin CAT söker sommarvikarie inom lager och reservdelar till Gällivare!
Säljarjobb / Gällivare
2026-02-03
För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/zeppelin-cat-soker-sommarvikarie-inom-lager-och-reservdelar-till-gallivare.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du arbeta med ett av världens starkaste varumärken? Vill du ha chans att få testa på en spännande tjänst som reservdelssäljare på vår anläggning i Gällivare?
Vi erbjuder:
• Ett utvecklande arbete där du får jobba med ett av världens starkaste varumärken.
• Goda kompetensutvecklingsmöjligheter inom företaget.
• Trygg och säker arbetsmiljö.
• En trygg och stabil arbetsgivare som bryr sig.
• Härliga och kompetenta kollegor.
Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar;
We Care, We Deliver On Our Promise, We Succeed Together
Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid. Vi vet att mångfald är en framgångsfaktor.
Ditt nya jobb
Som reservdelssäljare har du uppdraget att skapa goda och långsiktiga relationer till våra kunder genom att erbjuda en god service vid försäljning och beställning av reservdelar. Som reservdelssäljare är du tjänsteman och arbetstiderna är dagtid måndag-fredag. Du rapporterar till verkstadschef.Publiceringsdatum2026-02-03Bakgrund
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta på lager och/eller med underhåll av entreprenadmaskiner. Vi ser gärna att du har kunskaper om entreprenadmaskiner men det viktigaste är att du har intresset och vill lära dig. Gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. Du behöver ha kunskaper i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. Du behöver ha datorvana då många arbetsuppgifter sker på datorn.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som är social, hjälpsam och ansvarstagande. Du har en god förmåga att hantera stress och kan prioritera dina arbetsuppgifter och tempoväxla när så krävs. Du har ett gott ordningssinne, arbetar strukturerat och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Din ansökan
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Ekström på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller via telefon 070-5083945.
Placering: Gällivare
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.
Vi värnar om säkerheten på plats och som en del i vårt säkerhetsarbete arbetar vi med slumpmässiga drog- och alkoholtester. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/zeppelin-sverige Arbetsplats
Zeppelin Sverige AB Jobbnummer
