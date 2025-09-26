Zätagränd Hälsocentral välkomnar specialist i allmänmedicin!
Söker du ett spännande och utmanande arbete? Ta chansen att vara med och vidareutveckla vår hälsocentral!
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
På Zätagränds Hälsocentral är vi ett engagerat team med hög trivsel, där vi värnar om varandra och arbetar lösningsfokuserat mot gemensamma mål. Vi har cirka 12 450 listade patienter och är en populär hälsocentral belägen i centrala Östersund. Hos oss arbetar distriktsläkare, ST-läkare, AT-läkare, dietister, diabetes- och distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, MVC, BVC, och rehabkoordinatorer. Vi ansvarar för två särskilda boenden och har en stor familjecentral. Vi behöver utöka vår bemanning med kompetenta specialister i allmänmedicin på grund av vårt reducerade områdesansvar och vår växande läkargrupp med flera utbildningsläkare. För oss är en god arbetsmiljö och utbildningsmiljö av största vikt. Om du är intresserad av att arbeta hos oss, försöker vi ta hänsyn till dina önskemål och intressen. Gillar du handledning eller hemsjukvård? Vi hittar lösningar tillsammans!
Du kommer att arbeta med kompetenta kollegor med lång erfarenhet från många yrken. Vi fokuserar mycket på arbetsmiljö och Nära vård, och som en del av detta arbetar vi med minskade patientlistor. Istället för 1600 patienter per heltidsarbetande läkare har du ansvar för 1250 patienter om du arbetar heltid utan sidouppdrag. Har du sidouppdrag eller arbetar deltid reduceras ditt område, vilket innebär att vi har ett listningstak. Våra distriktssköterskor har också områdesansvar, vilket innebär att ni kommer att arbeta i nära samarbete. Vi har stabila yrkesgrupper på Zätagränd där nytänkande blandas med erfarenhet, och teamarbetet värderas högt. Här finns den kompetens som krävs inom varje profession i det multimodala team som vår rehabkoordinator driver.
Vad väntar du på? Ta chansen och skicka in din ansökan. Varmt välkommen!
Vi söker en specialist inom allmänmedicin som vill vara med och utveckla vår hälsocentral. Du är en person som ser möjligheter och främjar ett positivt arbetsklimat och stark teamkänsla.
Vi håller läkarmöte en timme per vecka och erbjuder regelbunden fortbildning i form av fem fortbildningsdagar per år. Dessa dagar bidrar till att skapa en stark allmänmedicinsk gemenskap i regionen. Utöver detta erbjuds plats i FQ-grupp för fortbildning och reflektion i grupp fem dagar per år. Enstaka beredskapspass ingår i arbetet. Område Primärvård har status som universitetssjukvårdsenhet, och undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet är en del av tjänsten.
Vi erbjuder individuella och flexibla lösningar, och du kommer att ha stort inflytande över ditt schema för att få ut det mesta av både arbete och fritid. Vi uppmuntrar till friskvård, och du har möjlighet att delta i träningsaktiviteter med kollegor under lunchen.Kvalifikationer
Legitimerad distriktsläkare/specialist inom allmänmedicin. Egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, framför allt förmåga till samarbete och kommunikation. Som nämnt innan är du en person som ser möjligheter, bidrar till ett gott arbetsklimat och teamkänsla.
ÖVRIGT
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:
• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare
utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på
avhandlingen.
• Dokumenterad handledarutbildning
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Urval och intervjuer sker löpande. Om du vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt med bestämt ytterligare erbjudanden. Ersättning
