Zätagränd Hälsocentral välkomnar en specialist i allmänmedicin!
Region Jämtland Härjedalen, Zätagränds hälsocentral / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2026-06-02
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Zätagränds hälsocentral i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Inom område primärvård finns ett gott forskningsklimat och har status som universitetssjukvårdsenhet. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå universitet.
På Zätagränds Hälsocentral är vi ett engagerat team med hög trivsel, där vi värnar om varandra och arbetar lösningsfokuserat mot gemensamma mål. Vi har cirka 13 550 listade patienter och är en populär hälsocentral belägen i centrala Östersund. Hos oss arbetar distriktsläkare, ST-läkare, AT-läkare, dietister, diabetes- och distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, MVC, BVC, och rehabkoordinatorer. Vi ansvarar för tre särskilda boenden och har en stor familjecentral. Vi behöver utöka vår bemanning med kompetenta specialister i allmänmedicin på grund av ökning av antalet listade och pensionsavgång. För oss är en god arbetsmiljö och utbildningsmiljö av största vikt. Om du är intresserad av att arbeta hos oss, försöker vi ta hänsyn till dina önskemål och intressen. Gillar du handledning eller hemsjukvård? Vi hittar lösningar tillsammans!
Du kommer att arbeta med kompetenta kollegor med lång erfarenhet från många yrken. Vi fokuserar mycket på arbetsmiljö och Nära vård, och som en del av detta arbetar vi med minskade patientlistor. Istället för 1600 patienter per heltidsarbetande läkare har du ansvar för 1250 patienter om du arbetar heltid utan sidouppdrag. Har du sidouppdrag eller arbetar deltid reduceras ditt område, vilket innebär att vi har ett listningstak. Våra distriktssköterskor har också områdesansvar, vilket innebär att ni kommer att arbeta i nära samarbete. Vi har stabila yrkesgrupper på Zätagränd där nytänkande blandas med erfarenhet, och teamarbetet värderas högt. Här finns den kompetens som krävs inom varje profession i det multimodala team som vår rehabkoordinator driver.
Vad väntar du på? Ta chansen och skicka in din ansökan. Varmt välkommen!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Vår hälsocentral söker dig som är specialist inom allmänmedicin och vill vara med och utveckla verksamheten. Du är en person som ser möjligheter och främjar ett positivt arbetsklimat samt en stark teamkänsla.
Vi håller läkarmöte en timme per vecka och erbjuder regelbunden fortbildning i form av fem fortbildningsdagar per år. Dessa dagar bidrar till att skapa en stark allmänmedicinsk gemenskap i regionen. Utöver detta erbjuds plats i FQ-grupp för fortbildning och reflektion i grupp fem dagar per år. Enstaka beredskapspass ingår i arbetet. Område Primärvård har status som universitetssjukvårdsenhet, och undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet är en del av tjänsten.
Individuella och flexibla lösningar erbjuds, med stort inflytande över schemat för att skapa bästa möjliga balans mellan arbete och fritid. Friskvård uppmuntras och möjlighet finns att delta i träningsaktiviteter med kollegor under lunchen.Kvalifikationer
Du är en legitimerad distriktsläkare/specialist inom allmänmedicin. Erfarenhet från primärvård och egen forskning samt forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, framför allt förmåga till samarbete och kommunikation. Som nämnt innan är du en person som ser möjligheter, bidrar till ett gott arbetsklimat och teamkänsla.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:
• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
• Dokumenterad handledarutbildning
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/160/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/
Zätagränd 3 (visa karta
)
831 30 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Zätagränds hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Margareta Laxvik margareta.laxvik@regionjh.se 063142111 Jobbnummer
9940777