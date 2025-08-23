Z.ONE söker butiksäljare till September månad
Z.one AB / Butikssäljarjobb / Växjö Visa alla butikssäljarjobb i Växjö
2025-08-23
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Z.one AB i Växjö
Z.ONE är en butik som fokuserar på asiatiska produkter. Allt från snacks, drycker till leksaker har vi i butiken. Att alla medarbetare jobbar tillsammans mot vårt mål som är att bli en av de populäraste butiker är viktigt för Z.ONE. Vi söker därför medarbetare som är nyfikna, engagerade och är intresserad av asiatiska produkter.
Just nu söker vi en vikarie som kan jobba i September period och kan jobba på vardagar.
Som säljare brinner du dig för våra produkter och vår uppgifter. Vi erbjuder glädje i vardagen. Tillsammans med dina kollegor skapar en unik och inspirerande butiksmiljö.
• Vi söker dig med erfarenhet av detaljhandel och av säljarollen.
• Vi vill att du är intresserad av våra sortiment.
• Vi förväntar oss att du är initiativrik.
• Vi vill att du har lätt för att samarbeta med dina kollegor.
• Vi hoppas att du är en positiv och glad person med energi och engagemang.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: zone.vaxjo@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skriv ANSÖKAN som title". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Z.one AB
(org.nr 559342-9094)
Storgatan 40 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Z one AB Jobbnummer
9472658