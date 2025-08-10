Z&H Sverige Ab söker taxi förare
Z & H Sverige AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Z & H Sverige AB i Göteborg
, Växjö
eller i hela Sverige
Z&H SVERIGE AB söker nu taxiförare i Göteborg. Om du har ett giltigt taxiförarlegitimation från Sverige kan vi hjälpa dig med din ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Hos oss får du en konkurrenskraftig lön och omfattande försäkring.
Viktiga krav:
Giltig taxiförarlegitimation från Sverige.
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid.
Du måste vara beredd att arbeta i fasta 8 - 10 timmars .Publiceringsdatum2025-08-10Om tjänsten
Lön: Fast och rörlig lön
Arbetsplats: Göteborg, Sverige.
Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö med fullständiga förmåner, vilket garanterar både säkerhet och arbetstillfredsställelse.
Om du har taxiförarlegitimation och söker en meningsfull karriär, ansök nu och börja köra med Z&H Sverige AB ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
E-post: Zhsverigeab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Z & H Sverige AB
(org.nr 559476-6023) Kontakt
Aqsa Yaqoob Zhsverigeab@gmail.com 0704392786 Jobbnummer
9451541