Z&H Sverige Ab söker taxi förare

Z & H Sverige AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-08-10


Z&H SVERIGE AB söker nu taxiförare i Göteborg. Om du har ett giltigt taxiförarlegitimation från Sverige kan vi hjälpa dig med din ansökan om arbetstillstånd i Sverige. Hos oss får du en konkurrenskraftig lön och omfattande försäkring.
Viktiga krav:
Giltig taxiförarlegitimation från Sverige.
Möjlighet att arbeta heltid eller deltid.
Du måste vara beredd att arbeta i fasta 8 - 10 timmars .

Publiceringsdatum
2025-08-10

Om tjänsten
Lön: Fast och rörlig lön
Arbetsplats: Göteborg, Sverige.
Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö med fullständiga förmåner, vilket garanterar både säkerhet och arbetstillfredsställelse.

Om du har taxiförarlegitimation och söker en meningsfull karriär, ansök nu och börja köra med Z&H Sverige AB !

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30
E-post: Zhsverigeab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Z & H Sverige AB (org.nr 559476-6023)

Kontakt
Aqsa Yaqoob
Zhsverigeab@gmail.com
0704392786

Jobbnummer
9451541

