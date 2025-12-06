YumYum Birsta söker extra medarbetare!
2025-12-06
Vi söker extra/vid behovsmedarbetare som vi kommer att välja med personlighet och erfarenhet i åtanke.
Skicka in ansökan tillsammans med ett foto till vårt jobb mail. Ange rubrik "YumYum Jobb". I tjänsten ange du vad du söker för tjänst. Anställnings intervju kommer att äga rum omgående och endast intressanta är inkallade.
Som YumYum anställd är du positiv, stresstålig, serviceminded, ansvarsfull, flexibel och social kompetent.
Som serveringspersonal är din huvudsakliga uppgift att ge den bästa servicen åt våra gäster. Genom goda kunskaper inom mat erbjuder du våra gäster service som är över deras förväntan. Merförsäljning och aktiv kundkontakt är naturligt för dig.
Känner du att denna beskrivning passar in på just dig? välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: Birsta@yumyum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare YumYum Birsta AB
(org.nr 559179-2725)
Norra Förmansvägen 26 (visa karta
)
863 41 SUNDSVALL
YumYum Birsta Jobbnummer
9632128