Ystads kommun söker Arbetsterapeuter till längre vikariat
2026-04-15
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
2 plats(er). Arbetsuppgifter
Som Arbetsterapeut arbetar du gentemot Ystads invånare inom den kommunala primärvården. Du arbetar med sedvanliga arbetsterapeutiska arbetsuppgifter med fokus på invånarens behov och bästa möjliga kvalitet i vardagen.
Detta är två vikariat med tidsbegränsad anställning till och med oktober nästa år.
Det ena vikariatet är del av verksamhetsområdet Funktionsnedsättning- och socialpsykiatri. Det innebär att din målgrupp kommer vara alla personer över 20 år med ett LSS-beslut som bor på i antingen LSS-gruppbostad eller i ordinärt boende samt på dagliga verksamheter i hela Ystad kommun.
Du kommer ingå i ett team där ni är tre sjuksköterskor, två fysioterapeuter och två arbetsterapeuter. Du arbetar tätt med bla stödpedagoger, personliga assistenter och anhöriga som ingår i patientens vardag. Habilitering och rehabilitering inom FOS kan innebära omfattande aktivitetsbedömningar och vanliga åtgärder är kognitiva hjälpmedel, specialanpassade förflyttningshjälpmedel och anpassa aktivitetsutförandet i vardagliga aktiviteter.
Det andra vikariatet är riktad mot Särskilt boende och Ordinärt boende där du kommer att arbeta både enskilt och i team med fysioterapeut/sjukgymnastkollega, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. I arbetsuppgifterna ingår att göra bedömningar med fokus på att göra vardagen fungerande och meningsfull för personer med nedsatt aktivitetsförmåga, främst genom hembesök, hjälpmedelsförskrivning och bostadsanpassning. Du bedömer, tränar och anpassar miljön för att öka självständigheten vid fysiska eller kognitiva svårigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har god kännedom om regional och kommunal hälso- och sjukvård.
* Uppdraget kräver att du kan arbeta självständigt och har förmåga att fatta beslut och göra egna bedömningar. Arbetet kräver lyhördhet och en god samarbetsförmåga.
* Du ska ha god datorvana och erfarenhet av att dokumentera journalsystem.
* Arbetet kräver att du har B-körkort och goda kunskaper i svenska.
Erfarenhet av yrket är meriterande. Besitter du dessutom erfarenhet av multiprofessionellt teamarbete så är detta meriterande- liksom god kännedom om framtidsperspektiv och utveckling inom vård och omsorgsområdet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du en engagerad och omtänksam Arbetsterapeut som söker nya utmaningar och som vill bidra till våra patienters bästa vård och omsorg? Skicka in din ansökan redan idag! - Urval och intervjuer sker löpande!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
Utdrag ur polisens belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318263".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Ann-louise Samuelsson ann-louise.samuelsson@ystad.se
