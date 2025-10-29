Ystad Gymnasium söker lärarvikariat i Svenska/Historia och Samhällskunskap/
2025-10-29
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Den kommunala gymnasieskolan, Ystad Gymnasium, har omkring 1700 elever och 300 personal och består av två enheter, Park och Österport, uppdelat på fem rektorsområden.
Skolans vision är att alla elever ska nå sin fulla potential och vi står för hög kvalitet och delaktighet där varje individ, i en tillåtande kultur, utvecklar kunskaper, färdigheter och demokratiska värderingar.
Vi söker två tjänster. Tjänsterna omfattar undervisning i Svenska och Historia och Samhällskunskap och Idrott och Hälsa. Du har undervisning på Samhällsprogrammet samt det Estetiska programmet.
I uppdraget ingår att kommunicera mål och utveckling med elever, personal och vårdnadshavare, samt att dokumentera, följa upp och utvärdera ditt arbete.
Tjänst 1:
Svenska Nivå 1
Svenska 2
Svenska 3
Historia 1b
600 poäng/100%
Arbetsplatsförlagd tid: 35h/v
Förtroendetid: 10h/v
Tjänst 2:
Idrott och Hälsa Nivå 1
Samhällskunskap 1b
Samhällskunskap 2
500 poäng/ 83%
Arbetsplatsförlagd tid: 29h/v
Förtroendetid: 8h/v
Tjänsterna omfattar även ett delat klassmentorskap för en av våra klasser och du ingår i ett arbetslag på Samhällsprogrammet vars uppdrag är att samverka kring de elevgrupper som finns på programmet och tillsammans lösa vardagliga uppgifter. Ansvaret inom arbetslaget är fördelat på alla arbetslagets medlemmar. Inom arbetslaget bedrivs ett aktivt arbete med studiebesök, studieresor samt andra sociala aktiviteter tillsammans med våra elever, vilket du förväntas delta i.
På skolan sätter vi elevens lärande i centrum och vi arbetar aktivt med att utveckla undervisningen inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi har högt ställda förväntningar på såväl elever som personal och tror på deras förmåga att utvecklas. Undervisningen kännetecknas av mångfald, delaktighet och inflytande samt ett kritiskt förhållningssätt, där formativ bedömning och digitalt arbete är viktiga verktyg för lärande. Personalen lär tillsammans och bedriver ett aktivt kollegialt lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig att undervisa i Svenska och Historia samt Samhällskunskap och Idrott och Hälsa och lärarlegitimation är meriterande. Vi fäster också stor vikt vid din personliga förmåga att genom tydligt ledarskap motivera och engagera eleverna till goda resultat. Vi ser också att du har följande kvalifikationer:
• Du är van att arbeta såväl på egen hand som i samverkan med andra.
• Du har lätt för att bygga relationer och har ett professionellt förhållningssätt.
• Du strävar efter att skapa en positiv lärmiljö för att driva arbetet med eleverna framåt tillsammans med skolans personal.
• Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
• Du är van att arbeta med digitala verktyg.
Erfarenhet krävs
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
